В Одессе фура раздавила мопед вместе с людьми

Трагическое дорожно-транспортное происшествие произошло на улице Святослава Рихтера в Малиновском районе.
По предварительной информации Патрульной службы Национальной полиции в Одесской области, во время маневрирования произошло столкновение между грузовиком DAF и мопедом.
В результате аварии пассажир мопеда погиб на месте, водитель получил тяжёлые телесные повреждения. Его госпитализировали.
Авария произошла на одном из самых опасных перекрестков города: улицы Святослава Рихтера и улицы Спартаковской. Аварии там случаются очень частою
Детали происшествия выяснит следствие.
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Фото Патрульной службы Национальной полиции в Одесской области