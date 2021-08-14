Новости Одессы и Одесской области

В Одессе фура раздавила мопед вместе с людьми

В Одессе фура раздавила мопед вместе с людьми

Трагическое дорожно-транспортное происшествие произошло на улице Святослава Рихтера в Малиновском районе.

По предварительной информации Патрульной службы Национальной полиции в Одесской области, во время маневрирования произошло столкновение между грузовиком DAF и мопедом.

В результате аварии пассажир мопеда погиб на месте, водитель получил тяжёлые телесные повреждения. Его госпитализировали.

Авария произошла на одном из самых опасных перекрестков города: улицы Святослава Рихтера и улицы Спартаковской. Аварии там случаются очень частою

Детали происшествия выяснит следствие.

Ранее сообщались подробности трагедии в селе Зоря, где в ДТП погибли сразу три человека

Фото Патрульной службы Национальной полиции в Одесской области

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Редакция ПРОФИЛЬ

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