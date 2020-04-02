На трассе Николаев-Одесса в ДТП с участием фур пострадал человек (фото)

Два грузовых авто столкнулись возле села Красное.
Об этом сообщает сайт novosti-n.org.
Водитель седельного тягача Scania припарковался на обочине, чтобы починить поломку авто.
В этом время там проезжал DAF. Автомобилист за его рулем не заметил “Сканию” и врезался в нее.
Водитель DAF с травмами был госпитализирован. Второй водитель не пострадал.
Автомобили оказались разбиты всмятку.
Фото: novosti-n.org
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