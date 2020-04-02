На трассе Николаев-Одесса в ДТП с участием фур пострадал человек (фото)

Об этом сообщает сайт novosti-n.org.

Водитель седельного тягача Scania припарковался на обочине, чтобы починить поломку авто.

В этом время там проезжал DAF. Автомобилист за его рулем не заметил “Сканию” и врезался в нее.

Водитель DAF с травмами был госпитализирован. Второй водитель не пострадал.

Автомобили оказались разбиты всмятку.

Фото: novosti-n.org

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