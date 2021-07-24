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В Одессе фура поехала через сквер – водителя наказали и люди, и сама земля

В Одессе фура поехала через сквер – водителя наказали и люди, и сама земля

Не от хорошей жизни водитель контейнеровоза направил свой грузовик прямо через Красный сквер (р-н Сахарного завода). Так он пытался объехать пробку. Но делать этого не стоило. Наказание пришло сразу и от высших сил, и от власти человеческой.

Фотографии инцидента опубликовал в своем Facebook руководитель департамента транспорта Одесского горсовета Сергей Тетюхин.

Аллеи, вымощенные плиткой, не выдержали веса многотонной машины и под ней буквально «разверзлась земля». Покрытие аллеи провалилось и колеса прицепа ушли под землю.

А тут еще и парковочный инспектор невесть откуда появился и выписал штраф. За парковку в неположенном месте.

И выплата штрафа за парковку, явно неединственные деньги, с которыми придётся расстаться водителю в данной ситуации.

От компании перевозчика получено гарантийное обязательство, что покрытие в сквере будет восстановлено. Если в течении 10 дней покрытие не будет восстановлено, будем обращаться в суд

– написал Сергей Тетехин в своем посте.

штраф фуре

Читайте также о том, на какую сумму оштрафовали парковочные инспектры водителей, нарушающих правила парковки, за минувшую неделю.

Фото Сергея Тетюхина/Facebook

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Редакция ПРОФИЛЬ

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