В Одессе на Фонтанской горит ЖК «Подкова»

По предварительной информации возгорание произошло в шахте лифта. Сведений о жертвах, пострадавших и убытках пока нет

Жилой комплекс «Подкова» расположен на 6 станции Большого фонтана (Фонтанская дорога, 49).

Ранее жители этого дома дважды перекрывали движение на Фонтанской дороге: люди протестовали против политики управляющей компании, которая не смогла обеспечить вовремя начало отопительного сезона и при этом требует авансом оплатить отопление, которого нет.

Люди вынуждены были отапливаться электроприборами, что перегружало энергосеть здания. Возможно, это также способствовало возникновению пожара.

Пожар прокомментировали в Главном управлении ГСЧС в Одесской области: пострадавших нет, огонь потушен. Часть жильцов были эвакуированы.