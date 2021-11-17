В Одессе восстановили горевший дом на Бунина, но как? (видео)

По данным мэрии, на все работы потратили более двух миллионов из бюджета города. Между тем, эксперты утверждают, что некоторыми противопожарными нормами просто пренебрегли, а работы не качественные. Результатом недовольны и сами жильцы дома.

Об этом говорится в репортаже “Первого городского”.

В доме на Бунина, 35 нет газа и отопления

Как рассказала жительница дома Лариса Егорова, чиновники обещали ей материальную помощь в размере 60 тысяч гривен, но по факту дали всего 28 тысяч. В самом доме нет газа и отопления, а с электричеством постоянно перебои. И ремонтировать отсыревшее помещение сложно. К тому же, на некоторых жильцах “висит” задолженность: горе-ремонтники использовали электричество из их квартир.

По договору подрядчик должен был покрасить стены, отремонтировать крышу, пол, лестницу, утеплить перекрытия и установить металлопластиковые окна, а также убрать и вывезти весь строительный мусор. На это мэрия выделила около двух миллионов гривен. Еще около трехсот тысяч потратили на капитальный ремонт электросетей. Хотя провода действительно заменили, коммуникации просто висят над головами жителей.

Читайте также: В Одессе ищут подрядчика для завершения ремонта горевшего дома на Бунина

Архитектор: последствия горе-ремонта могут быть непредсказуемыми

По словам архитектора Анатолия Будыкина, ремонтники даже пренебрегли противопожарными правилами.

“Там провода электрические, трубы водопровода, газовые трубы – все они не упорядочены. Они все там переплетены. И я уже не говорю об эстетическом виде, они имеют нарушение условий эксплуатации. Что электрические провода накладываются на газовые и могут быть непредсказуемы последствия”,

– говорит Анатолий Будыкин.

Больше всего во время пожара пострадала крыша дома. Но ее муниципальные мастера обошли стороной. Деньги на восстановление, а это около двух миллионов гривен, жители и владельцы ресторанов собирали самостоятельно. Чиновники обещали вернуть средства, впрочем, пока об этом речь не идет. До зимы жители еще хотят утеплить крышу.

Напомним, пожар в трехэтажном жилом доме на углу Бунина и Александровского проспекта произошел 12 июля 2020 года. В тот день загорелась квартира на втором этаже, затем пламя перекинулось вверх на третий этаж и на крышу. Из-за сильного ветра и деревянных перекрытий оно очень быстро распространялось. В итоге сгорели 700 квадратных метров кровли и пострадали квартиры. Обошлось без жертв.

Дом №35 на Бунина был построен в 1814 году. В здании были камышовые перегородки и деревянные межэтажные перекрытия, что и обусловило быстрое распространение пламени. В доме 38 квартир, некоторые из них коммунальные. Первый этаж занимают кафе, пиццерия, парикмахерская, IT-компания и частный кинозал.

Читайте также:

Фото Марины Анимуцкой, видео Первого городского