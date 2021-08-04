В Одессе хотят возвести 3-этажную виллу над велоэстакадой

В Одессе в районе 10-й станции Большого Фонтана, между улицей Бернардацци и приморским склоном, над велопешеходной эстакадой и новым участком Трассы здоровья собираются построить трехэтажный жилой дом с пристроенным гаражом и бассейном.
По сообщению департамента архитектуры Одесского городского совета, соответствующие градостроительные условия были выданы 23 июля собственнице свободного земельного участка Людмиле Фортуне.
Максимальная высота будущего здания – 13 метров, площадь участка застройки – 0,1841 га. Как сообщается, Людмила Фортуна приобрела его в мае этого года.
Ранее сообщалось, что велоэстакада на 10-й станции Большого Фонтана стремительно разрушается.
Так, в начале июня из-за обильных осадков велоэстакада «поплыла» второй раз за год.
Источник и фото: Думская