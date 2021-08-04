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В Одессе хотят возвести 3-этажную виллу над велоэстакадой

В Одессе хотят возвести 3-этажную виллу над велоэстакадой

В Одессе в районе 10-й станции Большого Фонтана, между улицей Бернардацци и приморским склоном, над велопешеходной эстакадой и новым участком Трассы здоровья собираются построить трехэтажный жилой дом с пристроенным гаражом и бассейном.

По сообщению департамента архитектуры Одесского городского совета, соответствующие градостроительные условия были выданы 23 июля собственнице свободного земельного участка Людмиле Фортуне.

Максимальная высота будущего здания – 13 метров, площадь участка застройки – 0,1841 га. Как сообщается, Людмила Фортуна приобрела его в мае этого года.

Ранее сообщалось, что велоэстакада на 10-й станции Большого Фонтана стремительно разрушается.

Так, в начале июня из-за обильных осадков велоэстакада «поплыла» второй раз за год.

Источник и фото: Думская

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Редакция ПРОФИЛЬ

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