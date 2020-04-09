Ни суд, ни карантин не смогли остановить стройку на одесском Фонтане (фото)

Одесский окружной административный суд запретил ДП «Интергал-Буд» строить ЖК «La mer», а также, учитывая национальный карантин, рабочие, как минимум, должны соблюдать режим на стройплощадке. 8 апреля Кабмин разрешил строителям работать в карантин, впрочем, стройка продолжалась и до принятия послаблений.

Об этом сообщил адвокат дачно-строительного кооператива “Трудовой отдых” Дмитрий Ткаченко.

По его словам, на днях местные жители собрались на очередную акцию протеста против стройки на склоне 13-й станции Большого Фонтана.

Причина митинга – возобновление строительных работ после запрета Одесским окружным административным судом на проведение ДП “Интергал-Буд” и другими лицами по его распоряжению или по договору проводить подготовительные и/или строительные работы на данном земельном участке.

По информации издания “Думская”, двухчасовое общение с охранниками и прорабами ни к чему не привело.

Следует отметить, что на месте была полиция. Протестующие пытались мотивировать правоохранителей пресечь действия рабочих. Однако полицейские, по словам активистов, бездействовали. Рабочие продолжили свою деятельность, а местным ничего не оставалось, как разойтись.

Пресс-служба ООАС на своей странице в Facebook сообщила, что за нарушение решения суда на соответствующее лицо будет наложен штраф от одного до десяти размеров прожиточного минимума работоспособных граждан.

Фото: dumskaya.net

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

★ У нас появился Viber канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!