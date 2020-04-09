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Новости Одессы и Одесской области

Ни суд, ни карантин не смогли остановить стройку на одесском Фонтане (фото)

Ни суд, ни карантин не смогли остановить стройку на одесском Фонтане (фото)

Одесский окружной административный суд запретил ДП «Интергал-Буд» строить ЖК «La mer», а также, учитывая национальный карантин, рабочие, как минимум, должны соблюдать режим на стройплощадке. 8 апреля Кабмин разрешил строителям работать в карантин, впрочем, стройка продолжалась и до принятия послаблений.

Об этом сообщил адвокат дачно-строительного кооператива “Трудовой отдых” Дмитрий Ткаченко.

По его словам, на днях местные жители собрались на очередную акцию протеста против стройки на склоне 13-й станции Большого Фонтана.

Причина митинга – возобновление строительных работ после запрета Одесским окружным административным судом на проведение ДП “Интергал-Буд” и другими лицами по его распоряжению или по договору проводить подготовительные и/или строительные работы на данном земельном участке.

По информации издания “Думская”,  двухчасовое общение с охранниками и прорабами ни к чему не привело.

Следует отметить, что на месте была полиция. Протестующие пытались мотивировать правоохранителей пресечь действия рабочих. Однако полицейские, по словам активистов, бездействовали. Рабочие продолжили свою деятельность, а местным ничего не оставалось, как разойтись.

Пресс-служба ООАС на своей странице в Facebook сообщила, что за нарушение решения суда на соответствующее лицо будет наложен штраф от одного до десяти размеров прожиточного минимума работоспособных граждан.

Фото: dumskaya.net

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Артем Виноградов
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