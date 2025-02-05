Об этом сообщает Телеграм-канал «Одеське життя» со ссылкой на СБУ.

Вечером в воскресенье, 2 февраля, возле здания ТЦК в Павлограде прогремел взрыв. Как выяснили правоохранители, взорвалось самодельное взрывное устройство.

В течение суток задержали всех участников теракта. Ими оказались трое мужчин в возрасте 21 и 22 года, которые искали «легкие» заработки на телеграмм-каналах. Там их дистанционно завербовали представители российских спецслужб, предложив деньги в обмен на сотрудничество.

По инструкции от куратора житель Павлограда самостоятельно изготовил взрывное устройство и спрятал его в тайнике вблизи собственного дома. Взрывчатку он начинил гвоздями и гайками.

Еще двое агентов — жители Одесской области — приехали в Павлоград, где получили координаты тайника. Оттуда они забрали пакет со взрывчаткой и заложили ее вблизи здания ТЦК.

После этого мужчины удаленно активировали устройство через вызов на мобильный телефон.

Подозреваемых задержали в своих квартирах, где они «залегли на дно» и ждали денег от оккупантов.

Все трое исполнителей получили подозрение в совершении теракта по ч. 2 ст. 258 Уголовного кодекса Украины. Им грозит до 12 лет лишения свободы.

Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения.

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