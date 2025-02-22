Як повідомили в поліції Одеської області, інцидент стався сьогодні, 22 лютого, на Італійському бульварі.
Попередньо встановлено, що 28-річний житель Березівського району почав конфліктувати з військовослужбовцями ТЦК і СП під час перевірки документів. В результаті чоловік розпилив сльозогінний газ в обличчя одного з військових і зробив кілька пострілів в його бік із зброї, попередньо травматичної дії, після чого втік.
Постраждалого доставили до медичного закладу, а правопорушника незабаром затримали оперативники територіального підрозділу поліції. Його передано слідчим СБУ.
Як повідомлялося раніше, в Одесі затримали 18-річного місцевого жителя, який виявився виконавцем теракту проти військового прокурора.
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