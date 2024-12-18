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В Одесі чоловік розбив скло на зупинці і одразу був затриманий (фото)

В Одесі чоловік розбив скло на зупинці і одразу був затриманий (фото)

В Одесі патрульні поліцейські затримали чоловіка, який без жодної причини розбив скло на зупинці громадського транспорту.

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Як розповіли у прес-службі Патрульної поліції Одеської області, сьогодні вночі, патрулюючи вулицю Канатну, інспектори побачили, як невідомий розбив скло на зупинці.

Побачивши інспекторів, чоловік почав тікати. Його наздогнали та затримали. Причину своєї поведінки він пояснити не зміг.

І оскільки у діях затриманого правоохоронці вбачали ознаки ст. 296 (хуліганство) КК на місце викликали слідчих.

В Одесі затримали хулігана

Раніше «Одеське життя» повідомляло про те, що невідомі розлили білу фарбу на плитковому покритті в Горсаду. І комунальникам довелося докласти чимало зусиль, щоб усунути наслідки вандалізму.

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