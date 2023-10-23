Хулиганы в Одессе массово громили остановки

Повреждение четырех остановочных комплексов было зафиксировано пятницу, 20 октября, в Хаджибейском и Киевском районах города. Об этом сообщили в Департаменте городского хозяйства.

Коммунальщики убрали стекло.

В департаменте призвали свидетелей повреждения городского имущества не оставаться равнодушными:

Уважаемые одесситы и гости города, пожалуйста, не оставайтесь равнодушными, если вы стали свидетелями повреждения городского имущества, сообщите в правоохранительные органы или позвоните в компанию «Городские дороги»: (048) 798-19-25.

Ранее «Одесская жизнь» писала, что остановки в Одессе не имеют практического смысла: почему так и что делать?

А еще в Одессе собираются официально отказаться от реставрации трамвайных остановок, именуемых «бельгийскими».

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