Хулиганы в Одессе массово громили остановки

Хулиганы разбили четыре стеклянные остановки общественного транспорта в двух районах Одессы.
Повреждение четырех остановочных комплексов было зафиксировано пятницу, 20 октября, в Хаджибейском и Киевском районах города. Об этом сообщили в Департаменте городского хозяйства.
Коммунальщики убрали стекло.
В департаменте призвали свидетелей повреждения городского имущества не оставаться равнодушными:
Уважаемые одесситы и гости города, пожалуйста, не оставайтесь равнодушными, если вы стали свидетелями повреждения городского имущества, сообщите в правоохранительные органы или позвоните в компанию «Городские дороги»: (048) 798-19-25.
Ранее «Одесская жизнь» писала, что остановки в Одессе не имеют практического смысла: почему так и что делать?
А еще в Одессе собираются официально отказаться от реставрации трамвайных остановок, именуемых «бельгийскими».
Читайте также:
- В Загниткове сестры разрисовали остановки
- Мозаичные остановки Одесщины: шедевры соцарта нуждаются в реставрации и защите