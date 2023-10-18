Суд забрал у одесского предпринимателя платную парковку

Об этом сообщает Одесская областная прокуратура.

Прокуратурой установлено, что в 2021 году предприниматель заключил с Региональным отделением Фондом госимущества Украины по Одесской и Николаевской областях договор аренды площадки на территории одного из учебных корпусов педагогического университета им. К.Д. Ушинского для размещения парковки.

Прилегающая территория использовалась для платной парковки автотранспорта, хотя имущество должно было предоставляться в аренду с целью предоставления услуг, связанных с обеспечением или обслуживанием деятельности такого учреждения, не ухудшая социально-бытовые условия студентов и работников Университета, — сообщили в прокуратуре.

Юго-западный апелляционный хозяйственный суд поддержал позицию прокуроров и признал недействительным договор аренды участка площадью около 692 м кв.

Суд обязал арендатора вернуть имущество учебному заведению.

В настоящее время прокуратурой принимаются меры по обеспечению выполнения решения суда.

Напомним, власти обещают дополнительно обустроить в центре Одессы 8 платных муниципальных парковок.

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