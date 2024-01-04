Парковка около Старосенной площади стала платной: что нужно знать водителям

Стоимость парковки составляет 20 грн/час.

Об этом сообщили в пресс-службе Одесского горсовета.

Сообщается, что оператор парковки — КП «Одестранспарксервис» обеспечило площадки табличками, которые информируют о способе и стоимости оплаты. Также нанесена дорожная разметка.

Площадки работают ежедневно с 09.00 до 18.00, кроме субботних, воскресных и праздничных дней.

Оплата осуществляется исключительно через Qr-код, мобильное приложение и терминалы самообслуживания, расположенные вблизи площадок для платной парковки.

В мэрии предупреждают, что из-за большого скопления людей и транспорта Старосенную площадь облюбовали «черные парковщики». Но им платить не нужно.

«Напоминаем, что платя наличные неизвестным лицам, городской бюджет недополучает средства, а водители подвергают себя штрафу от городских инспекторов по парковке», — отметили в горсовете.

Напомним, что тариф 20 грн в час за парковку на муниципальных стоянках был установлен еще 1 августа 2022 года. Затем тариф был отменен по решению суда. Впоследствии его вернули.