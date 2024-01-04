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Парковка около Старосенной площади стала платной: что нужно знать водителям

Парковка около Старосенной площади стала платной: что нужно знать водителям

В Одессе около Старосенной площади обустроено шесть площадок для транспорта на 223 места. С 1 января 2024 года введена почасовая плата за парковку.

Стоимость парковки составляет 20 грн/час.

Об этом сообщили в пресс-службе Одесского горсовета.

Сообщается, что оператор парковки — КП «Одестранспарксервис» обеспечило площадки табличками, которые информируют о способе и стоимости оплаты. Также нанесена дорожная разметка.

Площадки работают ежедневно с 09.00 до 18.00, кроме субботних, воскресных и праздничных дней.

Оплата осуществляется исключительно через Qr-код, мобильное приложение и терминалы самообслуживания, расположенные вблизи площадок для платной парковки.

В мэрии предупреждают, что из-за большого скопления людей и транспорта Старосенную площадь облюбовали «черные парковщики». Но им платить не нужно.

«Напоминаем, что платя наличные неизвестным лицам, городской бюджет недополучает средства, а водители подвергают себя штрафу от городских инспекторов по парковке», — отметили в горсовете.

Напомним, что тариф 20 грн в час за парковку на муниципальных стоянках был установлен еще 1 августа 2022 года. Затем  тариф был отменен по решению суда. Впоследствии его вернули.

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Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

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