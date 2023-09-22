В центре Одессы увеличат количество парковочных мест

В пределах исторического центра Одессы обустроят еще 8 платных муниципальных парковок, на которых разместят дополнительные 225 парковочных мест.

Об этом сообщили в Одесском горсовете.

Соответствующее решение было согласовано сегодня, 21 сентября, на заседании исполкома Одесского горсовета. 27 сентября пройдет сессия горсовета, на которой это решение должны утвердить.

Также на сайте мэрии опубликовали проект решения, где указано, что дополнительные парковки обустроят на улицах Екатерининской, Греческой, Ришельевской, переулках вицеадмирала Жукова и Красном.

Их оператором определили коммунальное предприятие «Одестранспарксервис».

Адреса и количество мест дополнительных парковок:

площадь Греческая, 3/4, от пер. Вице-адмирал Жукова до пер. Красного — 10 мест,

ул. Греческая, от Юрия Олеши до Канатной — 27 мест,

ул. Екатерининская, от Бунина до Греческой — 40 мест,

ул. Екатерининская, от Жуковского до Бунина — 33 места,

ул. Екатерининская, от Ланжероновской до пл. Екатерининской — 32 места,

ул. Ришельевская, от Бунина до Жуковского — 42 места,

пер. Красный, от Бунина до Греческой — 19 мест,

пер. Вице-адмирал Жукова, от Бунина до Греческой — 22 места.

Таким образом, парковочное пространство Одессы увеличится на 225 машиномест, а это дополнительно где-то 110 тысяч гривен ежемесячно, —

сказал на заседании исполкома городской голова Одессы Геннадий Труханов.

По словам мэра, с начала 2023 года в бюджет Одессы перечислено почти 1,9 млн грн за услуги платной парковки.

Напомним, сейчас тариф на парковку в Одессе составляет 20 гривен в час. Абонемент на парковку в месяц стоит 2 000 гривен, в год – 22 000 гривен.

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