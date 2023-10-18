В городе на Одесщине открыли парковку с «одноразовой» разметкой (видео)

Об этом стало известно из видео-обращения Виталия Граждана, мэра Белгород-Днестровского.

По словам мэра, многие говорили, что не хватает мест для парковки, местные власти обустроили платную парковку. Но ажиотажем она пока не пользуется.

На новой парковке разметку нанесли на щебень. Долгой ли она окажется, покажет время. Но после войны мэр планирует сделать асфальтирование площадки, а сейчас это выполнено своими силами, поскольку это необходимо было сделать.

Граждан также предупредил водителей, что в центре города работает группа инспекторов по парковке, которая выносит штрафы за неправильную парковку. И если раньше штрафы выписывались только за грубые нарушения в парковке автомобилей, то сейчас протоколов будет больше.

Поскольку парковка есть – ею нужно пользоваться, уверен мэр.

Вместе с тем, мэр сообщил, что вырастет стоимость парковки — с 10 до 15 гривен в час.

Как добраться до бесплатной и платной парковок, мэр обещал провести информационную кампанию – распечатать схемы движения и разместить информацию на бордах, чтобы не только местные могли легко ориентироваться, но и приезжие водители.

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