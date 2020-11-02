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В печально известном одесском лагере «Виктория» хотят размещать коронавирусных больных

В печально известном одесском лагере «Виктория» хотят размещать коронавирусных больных

В одесском детском лагере «Виктория», где во время пожара в 2017 году погибли три девочки, могут открыть отделение для приема больных с коронавирусом COVID-19.

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Об этом пишет pushkinska.net со ссылкой на главу департамента здравоохранения Одесского городского совета Елену Якименко.

По словам чиновницы, в мэрии рассматривают «Викторию» в качестве запасного варианта в случае негативного прогноза по распространению COVID-19. Для этого в лагере должны будут организовать лечебные помещения и установить систему централизованного обеспечения больных кислородом. При этом сколько именно коек планируется создать в «Виктории», Якименко не уточнила.

Помимо этого, в мэрии рассматривают и другие варианты размещения коронавирусных больных. В частности, планируется развернуть 150 коек в здании бывшего детского отделения, расположенного на территории 5-й горбольницы на Лидерсовском бульваре.

Сейчас, по данным главы горздрава, в Одессе развернуто 708 мест для больных коронавирусом. В частности, это:

  1. инфекционная больница – 360 коек, 12 реанимационных;
  2. больница №5 – 100 коек и 9 реанимационных;
  3. больница №1 – 24 койки и 6 реанимационных;
  4. больница №10 – 70 коек и 10 реанимационных;
  5. роддом №2 – 50 коек и 4 реанимационных;
  6. детская больница №3 – 71 койка и 4 реанимационных.

Чтобы обеспечить шесть указанных больниц кислородом до 80%, необходимо закупить 240 кислородных концентраторов. По словам Якименко, на это необходимо 33,6 млн грн.

Ранее «Одесская жизнь» сообщала, что в больницах Одессы заканчиваются места для больных с коронавирусом.

Напомним, на утро 2 ноября, в Одесской области за сутки подтвердили 331 новый случай коронавируса. За это время никто не умер, выздоровели 62 человека. Сейчас в регионе COVID-19 болеют 21 130 человек. В Одессе заболели 10 353 человек, из которых выздоровели 6 566.

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Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

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