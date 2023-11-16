В спальном районе Одессы появился новый сквер

В Одессе появился еще один сквер. Зеленая зона расположена среди жилых домов в Пересыпском районе по улице Академика Заболотного.
Об этом сообщил депутат Одесского горсовета Петр Обухов.
По словам Обухова, зеленая зона сама по себе фактически существовала, но не имела никакого статуса. Расположена она между домами по ул. Заболотного, 59/1 и стоянкой.
Поскольку территория ничья, то она выглядит запущенной. Также там нет освещения. Обухов рассказал, что были даже обращения в горсовет для получения разрешения на его застройку.
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По мнению Обухова, каждый одессит имеет право на зеленую зону у дома, где он проживает. Но в городе не было запланировано создание большого количества скверов и паков. Поэтому нужно сохранить то, что уже есть.
Обухов заявил, что именно с его подачи указанный земельный участок получил официальный статус сквера сначала на заседании земельной комиссии, а затем и на сессии горсовета.
А после планируется привести его в порядок – для этого нужно найти сначала возможности, говорит Обухов.
На главном фото слева виднеется краешек сквера.