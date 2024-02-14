В Одесі можуть з’явитися два нові сквери: де їх хочуть розмістити

Як пише видання «Думська», посилаючись на відповідний проект рішення, питання про створення у місті двох скверів буде розглянуто 21 лютого на сесії міської ради.

Згідно з документом, один сквер планується створити на невеликої зеленої території поряд з будинком на Люстдорфській дорозі 88Б, біля перехрестя з вулицею Героїв Крут.

Ще один офіційний сквер може з’явитися на Дачі Ковалевського, в районі 1-го провулку Амундсена та вулиці Вєтрова – в районі дитячого пляжу табору «Вікторія».

Ще трьом скверам хочуть визначити межі. Мова про так званий Русланівський парк на проспекті Небесної Сотні, 57 на площі 0,43 га, сквер на 9-й станції Фонтану, де стоїть архітектурно-мистецька композиція «Викрадення Європи» (0,9 га) та сквер між вулицею Балківською та спуском Степана Олійника (0,3 га).

У мерії Одеси повідомили, що Сквер Пушкіна в Одесі змінить назву. Його пропонують перейменувати на сквер Троянди вітрів.

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