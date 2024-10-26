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На одесском рынке «7 километр» выгнали ТЦК

На одесском рынке «7 километр» выгнали ТЦК

Очередной конфликт с представителями одесского ТЦК случился сегодня, в субботу, 26 октября. На этот раз ареной «боевых действий» стал небезызвестный рынок «7-й километр».

Как подтвердили в администрации рынка, сегодня утром на территорию «Седьмого километра» пришли сотрудники территориального центра комплектации и социальной поддержки. И люди – были ли это предприниматели или посетители рынка, в администрации точно не знают – начали их выгонять, а также блокировали отделение полиции на рынке.

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«Выгнали ТЦК», – говорит один из очевидцев инцидента на видео, которое распространили местные Телеграм-каналы.

По словам очевидцев, блокировка отдела полиции происходила из-за того, что там находились люди, которых успели забрать. Успокоить людей смог только прибывший на место чиновник полиции, после общения с которым конфликт разрешен и люди разошлись.

Также стало известно, задержанных выпустили. В медпункт с травмами никто не обращался.

В полиции и областном ТЦК и СП инцидент пока не прокомментировали.

Ранее в Одесском областном ТЦК прокомментировали инцидент с мужчиной, которому стало плохо во время проверки документов.

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Фото: Суспільне Одеса

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