Новости Одессы и Одесской области

«Стерненко в розыске» — в Одесском областном ТЦК сделали заявление

«Стерненко в розыске» — в Одесском областном ТЦК сделали заявление

Активист и волонтер Сергей Стерненко заявил, что он находится в розыске из-за неявки в ТЦК по повестке. Об этом он узнал в СМИ, но официальных подтверждений не нашел. В Одесском областном ТЦК прояснили ситуацию.

7 ноября Сергей Стерненко заявил, что находится в розыске из-за неявки в ТЦК. По его словам, он узнал об этом не от правоохранителей, а от запрещенного в Украине пророссийского издания Страна и Russia Today.

В документе, распространенном указанными изданиями было указано, что в розыск блогера подал Приморский РТЦК. А когда Стерненко решил проверить информацию в приложении Резерв+, оказалось, что ни в каком розыске он не находится.

Активист также добавил, что «это может быть „привет“ от армейской системы за критику и призывы провести реформу, которой требуют наши военные».

В Одесском областном центре комплектования прокомментировали ситуацию, отметив, что Сергей Стерненко не сообщил о ряде важных деталей.

В ТЦК заявили, что  Стерненко уже посетил Приморский РТЦК и СП, где оплатил административный штраф за нарушение правил воинского учета.

Теперь он направлен на военно-врачебную комиссию (ВВК).

«Эти факты свидетельствуют о том, что господин Стерненко был осведомлен о необходимости выполнения обязанностей как военнообязанного и принял соответствующие меры для урегулирования своего статуса», — говорится в заявлении.

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Также военные прокомментировали заявления волонтера о «мести» за его критику военных структур.

«Такие обвинения являются безосновательными и имеют целью вызвать симпатию у общественности и сформировать негативное впечатление о работе ТЦК и СП. Отмечаем, что военные институты действуют исключительно в рамках законодательства, говорится в заявлении ТЦК. — Призываем граждан объективно воспринимать такие заявления и понимать, что наши действия направлены исключительно на обеспечение национальной безопасности и обороноспособности страны».

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Редакция ПРОФИЛЬ
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