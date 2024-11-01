В Одессе осудили администратора «повесточных» телеграм-каналов

В Одессе администратору телеграм-каналов за раскрытие локаций, где раздавали повестки, избрали меру пресечения в виде содержания под стражей на 2 месяца.

Об этом говорится в постановлении Приморского районного суда Одессы.

По материалам дела, обвиняемый — уроженец Токмака Запорожской области, который работал механиком на «Новой почте». В Telegram он создал два канала, где в режиме реального времени информировал людей о местонахождении работников ТЦК, добавляя фотографии и видео.

Суд отметил, что подозреваемый сознательно действовал в ущерб национальной безопасности, распространяя через мессенджер Telegram информацию о местах проведения мобилизационных мероприятий. Это, по мнению следствия, могло привести к снижению обороноспособности государства.

Следователь подчеркнул наличие рисков, связанных с сокрытием подозреваемого или препятствованием ходу расследования, которые обосновывают необходимость содержания под стражей.

Суд избрал обвиняемому меру пресечения в виде содержания под стражей на 60 суток, до 22 декабря, без возможности внесения залога.

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