В одесской маршрутке пассажир атаковал водителя перечным газом

Происшествие случилось в маршрутном такси, работающем на 148 маршруте в Одессе.

Водитель одесской маршрутки проезжал остановки

Водитель автобуса перестал останавливаться на остановках, когда его просили пассажиры. В ответ один из них применил газовый баллончик.

Об этом можно судить из видео, опубликованного одним из одесских телеграм-каналов.

Отмечается, что инцидент произошел вечером в автобусе, ехавшем по маршруту №148.

«Водитель не открывал двери и проезжал остановки…», – сообщили свидетели.

В Одессе пассажир маршрутки психанул и «залил» водителя газом

Разнервничавшись, один из пассажиров прямо на ходу в полном салоне брызнул в водителя из баллончика с перечным газом.

Только после этого тот остановился. Все пассажирам пришлось покинуть автобус. Находиться в нем после применения газа было невозможно.

В полиции сообщили, что им сообщений об инциденте не поступало. Что произошло потом с пассажиром и водителем, неизвестно.

Ранее «Одесская Жизнь» сообщала, что две одесские маршрутки устроили гонки за пассажирами. В результате водитель одного из автобусов сбил на пешеходном переходе подростка. А азарте погони он просто не заметил человека, переходящего проезжую часть. Подростка госпитализировали.

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