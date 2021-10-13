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В Одессе из-за ДТП с маршруткой не ходят 5 трамваев – на Люстдорфской дороге грандиозная пробка (фото)

В Одессе из-за ДТП с маршруткой не ходят 5 трамваев – на Люстдорфской дороге грандиозная пробка (фото)

Сегодня утром, в среду, 13 октября, в Одессе временно приостановлено движение пяти трамвайных маршрутов из-за дорожной аварии в районе 1-й станции Люстдорфской дороги.

Какие трамваи одесситам можно не ждать

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Как сообщает Телеграм-канал Odessa CityNews, в районе 1-й станции Люстдорфской дороги маршрутка Одесса – Черноморск врезалась в бетонную опору.

ДТП произошло на трамвайных путях, заблокировав движение трамваев №3, 13, 26, 27 и 31.

На месте аварии образовалась огромная пробка

На опубликованном в сети фото видно, что в районе аварии выстроилась очередь из трамваев.

ДТП в Одессе - трамваи встали

Напомним, сегодня в Одессе в течение всего дня ожидается дождь. Из-за высокой вероятности ДТП на мокрых дорогах водителям следует быть особенно внимательными.

Фото: Телеграм-канал Odessa CityNews

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Редакция ПРОФИЛЬ

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