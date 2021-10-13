В Одессе из-за ДТП с маршруткой не ходят 5 трамваев – на Люстдорфской дороге грандиозная пробка (фото)

Одесский особняк на Дидрихсона будет спасен? (фото) Этот одноэтажный особняк на улице Дидрихсона (бывшей Институтской) словно немного затерялся, как и сама довольно тихая улочка. На сегодняшний день особняк, памятник архитектуры, пустует. Все вроде как наглухо закрыто. А вот окно без стекла красноречиво свидетельствует: сюда можно забраться. И, как выяснилось, «забираются». На сегодняшний день внешне он выглядит «более-менее». Но особняк тихо разрушается… ПОДРОБНЕЕ

В полиции сообщили подробности смертельного ДТП с маршруткой на Киевской трассе В Одесской областной полиции рассказали подробности вчерашней трагедии на трассе Киев-Одесса. Тогда в ДТП при столкновении грузовика с маршруткой погибли два пассажира маршрутки, еще девять человек пострадали. ПОДРОБНЕЕ