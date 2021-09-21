В Одессе у маршрутки на ходу отвалилось колесо

В сети появилось видео очевидцев, на котором маршрутка стоит припаркованной на обочине, а рядом с ней лежит отвалившееся заднее колесо.

Инциденты, вызванные плохим техническим состоянием общественного транспорта, в городе происходят все чаще.

Например, недавно «Одесская Жизнь» сообщала, что у автобуса, работающего на 175 маршруте на ходу выпало лобовое стекло.

И все эти происшествия происходят на фоне новостей о подорожании общественного транспорт. Так, стоимость проезда в одесских маршрутках подняли с 7 до 10 грн. совсем недавно, 15 сентября.

Но, как видно, собственники маршрутных такси, которым давно следовало бы обновить парк, не только не покупают новых машин, а даже не поддерживают состояние существующих в надлежащем состоянии.

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