В 175 маршрутке на ходу вылетело лобовое стекло

15 сентября в Одессе подорожал проезд в маршрутках: с 7 до 10 грн. Но это никак не улучшило техническое состояние автобусов – они разваливаются на ходу. 17 сентября у одной из маршруток прямо на ходу вывалилось лобовое стекло.

Телеграм-канал «Одесса как она есть» опубликовал видео, где снята маршрутка, у которой во время движения выпало лобовое стекло.

В комментариях к видео одесситы возмущаются случившемся. Ведь подняв стоимость проезда, автоперевозчики ничего не сделали для улучшения качества обслуживания.

«То, что мы заслужили за 10грн», «маршрутка с мощным кондеем – с ветерком))», «для того, чтобы ничего не отваливалось на ходу нужно 15 гривен», «Когда уже эти адские Богданы рассыпятся и их заменят», «Подняли цену и сразу появился кондиционер “Зима-Лето», – одесситы в обсуждении новости традиционно упражнялись в юморе.

Ранее «Одесская Жизнь» рассказывала о случае в одесской маршрутке, который возмутил одесситов: молодая парочка – парень и девушка ехали в маршрутке буквально полуголыми.

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