В Одессе маршрутка столкнулась с грузовиком

2 октября маршрутное такси попало в аварию на Клеверном мосту в Одессе.

Вовремя не среагировал

Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Национальной полиции Украины в Одесской области.

В сообщении сказано, что на Клеверном мосту водитель маршрутки не успел вовремя среагировать на двигавшийся впереди в попутном направлении грузовик MAN, в результате чего произошло столкновение автобуса и грузовика.

Люди не пострадали

Результатом стало столкновение транспортных средств. К счастью, люди в результате этого дорожно-транспортного происшествия не пострадали.

Обе машины получили механические повреждения, в особенности маршрутка. На водителя автобуса правоохранители составили протокол об административном правонарушении.

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Фото пресс-службы Главного управления Национальной полиции Украины в Одесской области.