В Одессе маршрутка столкнулась с грузовиком

2 октября маршрутное такси попало в аварию на Клеверном мосту в Одессе.
Вовремя не среагировал
Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Национальной полиции Украины в Одесской области.
В сообщении сказано, что на Клеверном мосту водитель маршрутки не успел вовремя среагировать на двигавшийся впереди в попутном направлении грузовик MAN, в результате чего произошло столкновение автобуса и грузовика.
Люди не пострадали
Результатом стало столкновение транспортных средств. К счастью, люди в результате этого дорожно-транспортного происшествия не пострадали.
Обе машины получили механические повреждения, в особенности маршрутка. На водителя автобуса правоохранители составили протокол об административном правонарушении.
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Фото пресс-службы Главного управления Национальной полиции Украины в Одесской области.