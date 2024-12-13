Новости Одессы и Одесской области

В Одессе хотели переименовать известный театр, но не смогли

В Одессе хотели переименовать известный театр, но не смогли

Из названия Одесского театра юного зрителя хотели убрать имя писателя Юрия Олеши. Однако депутаты Одесского облсовета решение не поддержали. 

За проект «Об отказе от имени Юрия Олеши, ранее присвоенного Коммунальному учреждению „Одесский театр юного зрителя имени Юрия Олеши“» голосовали на сессии Одесского областного совета 12 декабря.

Только 28 депутатов отдали свой голос «за», соответственно, решение не было принято.

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Имя Юрия Олеши Одесскому ТЮЗу присвоили в 2016 году.

Справка ОЖ

Олеша Юрий Карлович (1899-1960) — русский советский писатель, киносценарист, поэт и драматург, журналист.

В 1902 году семья переехала в Одессу. Олеша учился в Ришельевской гимназии, а затем в Одесском университете. В Одессе состоялся его дебют как драматурга — пьеса «Маленькое сердце» была поставлена на сцене.

В одесских журналах «Фигаро», «Огоньки» появляются его рассказы, стихи, поэмы. После установления советской власти в Одессе в 1920 году Олеша работал в газете «ОдУкроста» — рисовал плакаты и писал тексты. В 1922 Юрий Олеша переехал в Москву.

Ранее в Одессе неизвестные украли со Строгановского моста табличку с цитатой Юрия Олеши.

 

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