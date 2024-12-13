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В Одесі хотіли перейменувати відомий театр, але не змогли

В Одесі хотіли перейменувати відомий театр, але не змогли

З назви Одеського театру юного глядача хотіли прибрати ім’я письменника Юрія Олеші. Однак депутати Одеської облради рішення не підтримали.

За проєкт «Про відмову від імені Юрія Олеші, раніше присвоєного Комунальному закладу “Одеський театр юного глядача імені Юрія Олеші”» голосували на сесії Одеської обласної ради 12 грудня.

Тільки 28 депутатів віддали свій голос «за», відповідно, рішення не було ухвалено.

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Ім’я Юрія Олеші Одеському ТЮГу присвоїли 2016 року.

Довідка ОЖ

Олеша Юрій Карлович (1899-1960) – російський радянський письменник, кіносценарист, поет і драматург, журналіст.

1902 року сім’я переїхала до Одеси. Олеша навчався в Рішельєвській гімназії, а потім в Одеському університеті. В Одесі відбувся його дебют як драматурга – п’єса «Маленьке серце» була поставлена на сцені.

В одеських журналах «Фігаро», «Огоньки» з’являються його оповідання, вірші, поеми. Після встановлення радянської влади в Одесі 1920 року Олеша працював у газеті «ОдУкроста» – малював плакати і писав тексти. У 1922 Юрій Олеша переїхав до Москви.

Раніше в Одесі невідомі вкрали зі Строгановського мосту табличку з цитатою Юрія Олеші.

 

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