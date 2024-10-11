Новости Одессы и Одесской области

В Одессе из-за траура перенесли концерт Насти Каменских

В Одессе из-за траура перенесли концерт Насти Каменских

11 октября в Одессе и области объявлен траур по погибшим в результате ракетного удара россиян по Одесскому району 9 октября. Запланированный на сегодня концерт Насти Каменских в ресторане Reef организаторы перенесли на 12 октября.

О переносе музыкального шоу сообщили на Instagram-страницах заведения и певицы.

«В связи с массированными обстрелами в Одессе и жертвами среди горожан, 11 октября объявлен Днем траура. Из уважения ко всем, кого коснулась эта трагедия, мы приняли решение перенести концерт на 12 октября, — объявили организаторы. — На нашей сцене выступит любимая NK, которая вместе с нами разделяет понимание того, что сейчас время для поддержки и солидарности».

Все купленные билеты остаются действительными.

концерт НК

Также перенесен сольный концерт Вадима Бессараба из нашей подборки культурных событий в Одессе: Настя Каменских, спектакли «только для взрослых» и про Гарри Поттера: топ-5 событий 11-13 октября в Одессе. О новой дате организаторы сообщат дополнительно.

Россияне ежедневно обстреливают Одесщину ракетами и дронами — за два дня, 9-10 октября, российские террористы убили 13 гражданских людей. Вчера удар баллистики пришелся по одному из фермерских хозяйств Одесского района. Погибло четыре человека, много раненых. От осколков пострадали лошади.

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