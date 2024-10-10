Настя Каменских, спектакли «только для взрослых» и про Гарри Поттера: топ-5 событий 11-13 октября в Одессе

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11 октября, 19:00. Концерт NK. Ресторан Reef

Вы уже догадались, кто скрывается под инициалами NK? Да, это Настя Каменских. Теперь у нее не только новое сценическое имя, новый образ и новый репертуар. Только позитив и энергия остались неизменными. Познакомиться с новой Настей можно будет уже в эту пятницу.

Выбор редакции: Октябрь по-одесски: «Боже, какие краски!» (фоторепортаж)

11 октября, 19:00. Вадим Бессараб. Сольный концерт. Культурный центр Union

Настоящий джазовый праздник для всех, кто ценит музыку и изысканное искусство. Вадим Бессараб — композитор и исполнитель. Его музыка — это сочетание проникновенной лирики, романтического джаза и авторских композиций, которые стали визитной карточкой музыканта. Известный своей глубиной и эмоциональной выразительностью, Вадим подарит слушателям незабываемые мгновения покоя и эстетического удовольствия.

12 октября, 16:00. В джазе только девушки. Театр Музкомедии

Одесская Музкомедия приглашает всех любителей мюзиклов на премьеру восстановленного спектакля «В джазе только девушки». Этот спектакль уже 13 лет радует зрителей, надеемся, что новая версия также полюбится всем поклонникам веселой непринужденной почти американской истории.

13 октября, 17:00. Спектакль «Гарри Поттер и затерянный лес»

Любимые книжные герои теперь не только на страницах книг и в кино, но и на сцене. Удивительный спектакль перенесет в магический, потерянный лес, куда вместе с Роном и Гермионой попадает Гарри Поттер. Друзьям противостоит опасный и враждебный лорд Волан-де-Морт. Поэтому нашим героям выпадут серьезные испытания на пути к свету. И они обязательно преодолеют Темного Лорда!

13 октября, 19:00. Спектакль «Квартал красных фонарей». Филармония

Только для взрослых! Яркий спектакль, в котором представители не самых благородных профессий оказываются в невероятно комических ситуациях, вызывающих в зале мощную волну смеха. Главное — не пытайтесь себя сдерживать, ведь главная цель актеров — подарить вам яркие эмоции и незабываемые впечатления.

