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Удар «шахедами» по Черноморску: как выглядят квартиры пострадавших горожан (фоторепортаж)

Удар «шахедами» по Черноморску: как выглядят квартиры пострадавших горожан (фоторепортаж)

Ночь на среду, 9 октября 2024 года, снова оказалась неспокойной как для одесситов, так и для жителей Черноморска. И снова пострадали мирные жители…

Как сообщалось, этой ночью россия в очередной раз атаковала город Черноморск Одесской области ударными дронами типа «шахед». В результате повреждены жилая девятиэтажка и медучреждение. Травмированы 5 человек.

Атака Черноморска 9 октября 2024, обломки
Атака Черноморска 9 октября 2024 года
Атака Черноморска 9 октября 2024, на месте прилета
Атака Черноморска 9 октября 2024, многоэтажка
Атака Черноморска 9 октября 2024, пострадавший дом
Атака Черноморска 9 октября 2024, разрушенный балкон
Помощь пострадавшим в Черноморске
Атака Черноморска 9 октября 2024, во дворе пострадавшего дома

По информации военных, этой ночью противовоздушной обороной юга Украины было сбито 16 ударных беспилотников.

В Черноморске побывал фотокорреспондент «Одесской жизни» и запечатлел, как выглядят квартиры местных жителей после ночной атаки:

Атака Черноморска 9 октября 2024, спальня
Атака Черноморска 9 октября 2024, оконные рамы
Атака Черноморска 9 октября 2024, разрушения
Атака Черноморска 9 октября 2024, комната
Атака Черноморска 9 октября 2024, пострадавшая квартира
Атака Черноморска 9 октября 2024, разбитые стекла
Атака Черноморска 9 октября 2024, выбитые рамы
Атака Черноморска 9 октября 2024, после прилета
Атака Черноморска 9 октября 2024, уборка

Напомним, ночью 8 октября россияне также направили свои боевые беспилотники на Одесский район. Один из сбитых «шахедов» попал в 16-этажный жилой дом в Черноморске. Тогда также обошлось без жертв, но сильно пострадали три квартиры.

А в ночь на 6 октября 2024 года «шахеды» атаковали Одессу, в частности Хаджибеевский район, повредив складские помещения и тяжело ранив охранника.

 

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