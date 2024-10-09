Удар «шахедами» по Черноморску: как выглядят квартиры пострадавших горожан (фоторепортаж)

Как сообщалось, этой ночью россия в очередной раз атаковала город Черноморск Одесской области ударными дронами типа «шахед». В результате повреждены жилая девятиэтажка и медучреждение. Травмированы 5 человек.

По информации военных, этой ночью противовоздушной обороной юга Украины было сбито 16 ударных беспилотников.

В Черноморске побывал фотокорреспондент «Одесской жизни» и запечатлел, как выглядят квартиры местных жителей после ночной атаки:

Напомним, ночью 8 октября россияне также направили свои боевые беспилотники на Одесский район. Один из сбитых «шахедов» попал в 16-этажный жилой дом в Черноморске. Тогда также обошлось без жертв, но сильно пострадали три квартиры.

А в ночь на 6 октября 2024 года «шахеды» атаковали Одессу, в частности Хаджибеевский район, повредив складские помещения и тяжело ранив охранника.