Россияне ударили ракетой по гражданскому судну в Одессе: есть погибший и пострадавшие

Об этом сообщил руководитель Одесской ОВА Олег Кипер.

Российские террористы пытаются сорвать работу Украинского зернового коридора: за последние несколько дней это уже вторая атака гражданского судна в портах Одесской области.

Вчера, 7 октября, баллистической ракетой враг попал в гражданское судно под флагом Палау. Погиб 60-летний украинец, сотрудник частной компании, которая обрабатывает грузы. Еще пятеро иностранных граждан пострадали. Четверо из них в состоянии средней степени тяжести, один — легкой. Сейчас им оказывается необходимая медицинская помощь.

Вице-премьер-министр по восстановлению Украины Алексей Кулеба уточнил, что в одесском порту пострадало судно Optima.

«Только сегодня судно зашло для загрузки. Однако за несколько часов стало мишенью страна-агрессора. За два дня враг повредил два судна, которые должны были вывозить грузы из Украины. Это целенаправленная практика запугивания и препятствования работе Украинского морского коридора», — заявил вице-премьер-министр.

По словам Алексея Кулебы, агрессор пытается вновь разрушить судоходство в Черном море и подорвать украинские усилия по обеспечению продовольственной безопасности.

«Следствием этого может быть только рост нестабильности в чувствительных регионах мира, которые зависят от импорта продовольствия, и беспокойства в международных отношениях», — добавил вице-премьер.

Напомним, украинский морской коридор создали после одностороннего выхода российской федерации из зерновых соглашений. Сейчас порты Большой Одессы и Дуная обеспечивают 93% экспорта продукции украинских аграриев. При этом россия продолжает делать все возможное, чтобы заблокировать морские пути в порты Украины.