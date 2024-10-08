Россияне ударили ракетой по гражданскому судну в Одессе: есть погибший и пострадавшие

Вечером 7 октября 2024 года враг очередной раз атаковал Одессу баллистикой. Целью агрессора стала портовая инфраструктура, пострадал сухогруз Optima. Погиб украинец.
Об этом сообщил руководитель Одесской ОВА Олег Кипер.
Российские террористы пытаются сорвать работу Украинского зернового коридора: за последние несколько дней это уже вторая атака гражданского судна в портах Одесской области.
Вчера, 7 октября, баллистической ракетой враг попал в гражданское судно под флагом Палау. Погиб 60-летний украинец, сотрудник частной компании, которая обрабатывает грузы. Еще пятеро иностранных граждан пострадали. Четверо из них в состоянии средней степени тяжести, один — легкой. Сейчас им оказывается необходимая медицинская помощь.
Вице-премьер-министр по восстановлению Украины Алексей Кулеба уточнил, что в одесском порту пострадало судно Optima.
«Только сегодня судно зашло для загрузки. Однако за несколько часов стало мишенью страна-агрессора. За два дня враг повредил два судна, которые должны были вывозить грузы из Украины. Это целенаправленная практика запугивания и препятствования работе Украинского морского коридора», — заявил вице-премьер-министр.
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По словам Алексея Кулебы, агрессор пытается вновь разрушить судоходство в Черном море и подорвать украинские усилия по обеспечению продовольственной безопасности.
«Следствием этого может быть только рост нестабильности в чувствительных регионах мира, которые зависят от импорта продовольствия, и беспокойства в международных отношениях», — добавил вице-премьер.
Напомним, украинский морской коридор создали после одностороннего выхода российской федерации из зерновых соглашений. Сейчас порты Большой Одессы и Дуная обеспечивают 93% экспорта продукции украинских аграриев. При этом россия продолжает делать все возможное, чтобы заблокировать морские пути в порты Украины.