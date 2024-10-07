Баллистическая ракета повредила гражданское судно в порту Одесской области (фото)

Повреждения получило гражданское судно «PARESA» под флагом Сент-Китс и Невис, которое во время атаки в ночь с 5 на 6 октября находилось вблизи одного из причалов в морском порту «Пивденный».
Об этом сообщает Администрация морских портов Украины
Уточняется, что на борту находилось около 6 тысяч тонн украинской кукурузы, которая уже на следующее утро должна была отправиться в Италию. Баллистическая ракета попала прямо в открытый трюм судна.
К счастью, никто из 15 членов экипажа, граждан Египта и Сирии, не пострадал.
Страна-агрессор, как и раньше, заявила об уничтожении военного груза.
«Этот инцидент является очередным доказательством того, что Россия продолжает свой зерновой террор, пытаясь подорвать экспортные возможности Украины и угрожая продовольственной безопасности мира», — говорится в сообщении.
Напомним, в ночь на воскресенье, 6 октября 2024 года, враг атаковал Одессу ударными дронами, а под утро – двумя баллистическими ракетами.