Баллистическая ракета повредила гражданское судно в порту Одесской области (фото)

Об этом сообщает Администрация морских портов Украины

Уточняется, что на борту находилось около 6 тысяч тонн украинской кукурузы, которая уже на следующее утро должна была отправиться в Италию. Баллистическая ракета попала прямо в открытый трюм судна.

К счастью, никто из 15 членов экипажа, граждан Египта и Сирии, не пострадал.

Страна-агрессор, как и раньше, заявила об уничтожении военного груза.

«Этот инцидент является очередным доказательством того, что Россия продолжает свой зерновой террор, пытаясь подорвать экспортные возможности Украины и угрожая продовольственной безопасности мира», — говорится в сообщении.

Напомним, в ночь на воскресенье, 6 октября 2024 года, враг атаковал Одессу ударными дронами, а под утро – двумя баллистическими ракетами.