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Баллистическая ракета повредила гражданское судно в порту Одесской области (фото)

Баллистическая ракета повредила гражданское судно в порту Одесской области (фото)

Повреждения получило гражданское судно «PARESA» под флагом Сент-Китс и Невис, которое во время атаки в ночь с 5 на 6 октября находилось вблизи одного из причалов в морском порту «Пивденный».

Об этом сообщает Администрация морских портов Украины

Уточняется, что на борту находилось около 6 тысяч тонн украинской кукурузы, которая уже на следующее утро должна была отправиться в Италию. Баллистическая ракета попала прямо в открытый трюм судна.

атака на судно

К счастью, никто из 15 членов экипажа, граждан Египта и Сирии, не пострадал.

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Страна-агрессор, как и раньше, заявила об уничтожении военного груза.

атака на судно

«Этот инцидент является очередным доказательством того, что Россия продолжает свой зерновой террор, пытаясь подорвать экспортные возможности Украины и угрожая продовольственной безопасности мира», — говорится в сообщении.

атака на судно

Напомним, в ночь на воскресенье, 6 октября 2024 года, враг атаковал Одессу ударными дронами, а под утро – двумя баллистическими ракетами.

В результате атаки возник пожар в складском здании. Из-за падения обломков «шахеда» загорелись грузовик и мусор. Пострадал охранник – его госпитализировали в тяжелом состоянии. Осколками также был поврежден газовый трубопровод, но утечку газа быстро ликвидировали сотрудники ГСЧС.

 

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Редакция ПРОФИЛЬ
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