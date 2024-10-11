Новини Одеси та Одеської області

В Одесі через жалобу перенесли концерт Насті Каменських

В Одесі через жалобу перенесли концерт Насті Каменських

11 жовтня в Одесі та області оголошено жалобу за загиблими внаслідок ракетного удару росіян по Одеському району 9 жовтня. Запланований на сьогодні концерт Насті Каменських у ресторані Reef організатори перенесли на 12 жовтня.

Про перенесення музичного шоу повідомили на Instagram-сторінках закладу та співачки.

«У зв’язку з масованими обстрілами в Одесі та жертвами серед містян, 11 жовтня оголошено Днем жалоби. З поваги до всіх, кого торкнулася ця трагедія, ми прийняли рішення перенести концерт на 12 жовтня, – оголосили організатори. – На нашій сцені виступить улюблена NK, яка разом із нами поділяє розуміння того, що зараз час для підтримки та солідарності».

Усі куплені квитки залишаються дійсними.

концерт НК

Також перенесено сольний концерт Вадима Бессараба з нашої добірки культурних подій в Одесі: Настя Каменських, вистави «тільки для дорослих» і про Гаррі Поттера: топ-5 подій 11-13 жовтня в Одесі. Про нову дату організатори повідомлять додатково.

Росіяни щодня обстрілюють Одещину ракетами та дронами – за два дні, 9-10 жовтня, російські терористи вбили 13 цивільних людей. Учора удар балістики прийшовся по одному з фермерських господарств Одеського району. Загинуло четверо людей, багато поранених. Від осколків постраждали коні.

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