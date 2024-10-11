В Одесі через жалобу перенесли концерт Насті Каменських

Про перенесення музичного шоу повідомили на Instagram-сторінках закладу та співачки.

«У зв’язку з масованими обстрілами в Одесі та жертвами серед містян, 11 жовтня оголошено Днем жалоби. З поваги до всіх, кого торкнулася ця трагедія, ми прийняли рішення перенести концерт на 12 жовтня, – оголосили організатори. – На нашій сцені виступить улюблена NK, яка разом із нами поділяє розуміння того, що зараз час для підтримки та солідарності».

Усі куплені квитки залишаються дійсними.

Також перенесено сольний концерт Вадима Бессараба з нашої добірки культурних подій в Одесі: Настя Каменських, вистави «тільки для дорослих» і про Гаррі Поттера: топ-5 подій 11-13 жовтня в Одесі. Про нову дату організатори повідомлять додатково.

Росіяни щодня обстрілюють Одещину ракетами та дронами – за два дні, 9-10 жовтня, російські терористи вбили 13 цивільних людей. Учора удар балістики прийшовся по одному з фермерських господарств Одеського району. Загинуло четверо людей, багато поранених. Від осколків постраждали коні.

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