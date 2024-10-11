Погибли люди, пострадали кони: фоторепортаж с места прилета баллистики под Одессой

Вражеская ракета попала по грибному хозяйству. Удар привел к разрушению двухэтажного здания, где проживали и работали люди, жизнь четырех из них оборвалась. Среди погибших — 43-летняя женщина, 22-летний парень и 16-летняя девушка. Четвертая жертва — еще одна женщина — умерла от полученных травм уже в медучреждении.

Фотокорреспондент «Одесской жизни» и запечатлел, как выглядит место «прилета» сегодня:

Спасатели смогли извлечь из-под завалов четырех человек живыми. Из десяти раненых девять — были срочно госпитализированы, причем состояние четырех из них оценивается как тяжелое.

Спасательная операция осложнялась из-за сигналов воздушной тревоги. Когда враг снова совершил повторный пуск баллистики, чрезвычайным пришлось прервать поисковые работы и уходить в безопасное место.

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Напомним, 9 октября враг атаковал Одессу баллистическими ракетами. В результате обстрела восемь человек погибли, целью снова стала портовая инфраструктура.

Сегодня, 11 октября, число жертв российской ракетной атаки по припортовой инфраструктуре возросло до 9 человек. Сегодня утром в больнице скончался 48-летний мужчина, сообщили в Одесской ОВА.

За два дня российские террористы убили 13 гражданских людей в Одесской области, большинство из которых — молодежь.