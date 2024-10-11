Погибли люди, пострадали кони: фоторепортаж с места прилета баллистики под Одессой

Удар баллистикой по Одесской области вечером 10 октября пришелся по одному из фермерских хозяйств Одесского района. Российские террористы убили четырех человек, много раненых. От осколков пострадали лошади.
Вражеская ракета попала по грибному хозяйству. Удар привел к разрушению двухэтажного здания, где проживали и работали люди, жизнь четырех из них оборвалась. Среди погибших — 43-летняя женщина, 22-летний парень и 16-летняя девушка. Четвертая жертва — еще одна женщина — умерла от полученных травм уже в медучреждении.
Фотокорреспондент «Одесской жизни» и запечатлел, как выглядит место «прилета» сегодня:
Спасатели смогли извлечь из-под завалов четырех человек живыми. Из десяти раненых девять — были срочно госпитализированы, причем состояние четырех из них оценивается как тяжелое.
Спасательная операция осложнялась из-за сигналов воздушной тревоги. Когда враг снова совершил повторный пуск баллистики, чрезвычайным пришлось прервать поисковые работы и уходить в безопасное место.
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Напомним, 9 октября враг атаковал Одессу баллистическими ракетами. В результате обстрела восемь человек погибли, целью снова стала портовая инфраструктура.
Сегодня, 11 октября, число жертв российской ракетной атаки по припортовой инфраструктуре возросло до 9 человек. Сегодня утром в больнице скончался 48-летний мужчина, сообщили в Одесской ОВА.
За два дня российские террористы убили 13 гражданских людей в Одесской области, большинство из которых — молодежь.