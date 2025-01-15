Відповідний законопроект №12351 пройшов перше читання у Верховній Раді 14 січня 2025 року, його підтримали 277 народних депутатів.

Як зазначається в пояснювальній записці до цього законопроекту, його метою є зміна назв деяких судів, щоб вони відповідали чинним законам України «Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки», «Про забезпечення функціонування української мови як державної», «Про присвоєння юридичним особам та об’єктам права власності імен фізичних осіб, ювілейних та святкових дат, назв та дат історичних подій».

Загалом у країні вирішено перейменувати 104 суди, у тому числі і на тимчасово окупованих територіях. Здебільшого пропонується внести зміни у відповідність з актуальними назвами міст і районів. В Одесі та області запропоновано перейменувати такі суди:

Іллічівський міський суд на Чорноморський міський суд; Южненський міський суд на Південнівський міський суд; Котовський міськрайонний суд на Подільський міськрайонний суд; Красноокнянський районний суд на Окнянський районний суд; Комінтернівський районний суд на Доброславський районний суд; Фрунзівський районний суд на Захарівський районний суд; Малиновський районний суд міста Одеси на Хаджибейський районний суд міста Одеси; Суворовський районний суд міста Одеси на Пересипський районний суд міста Одеси.

При цьому, як зазначається у документі, зміна найменувань не призведе до утворення нового суду, його реорганізації або ліквідації.

Нагадаємо, раніше голова Одеської ОВА Олег Кіпер заявив, що одеська влада може скасувати перейменування вулиць та знесення пам’ятників.

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