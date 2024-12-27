В Одессе издали справочник новых названий улиц

Переименования в Одессе: как сейчас называются две “ленинские” улицы Улица Ленина была в каждом населенном пункте во времена СССР. Но властям этого было мало. Вариации “ленинских” названий, казалось, были бесконечными. Сегодня в рубрике о советских названиях одесских улиц речь пойдет о двух из таких — Ленинской “Искры” и Ленинского батальона. ПОДРОБНЕЕ

Одесский сквер переименовали в честь французского ученого Сквер Красный, расположенный на улице Черноморского казачества в Пересыпском районе Одессы, теперь носит имя французского ученого Жака-Луи Десмета. Кем был этот человек, рассказали в пресс-службе одесской мэрии. ПОДРОБНЕЕ