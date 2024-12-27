В Одессе издали справочник новых названий улиц

В Одессе выпустили справочник «Герои одесских улиц», который объясняет новые названия улиц после деколонизации. Об этом сообщает пресс-служба Одесской областной военной администрации.
Презентация справочника, который начали разрабатывать еще в сентябре, состоится 28 декабря в 14:00 в Одесской библиотеке Грушевского. Издание содержит информацию обо всех переименованных улицах города и объясняет принципы их переименования.
Форма для регистрации: Презентация Справочник по деколонизации 28.12.2024 14:00
В справочнике раскрываются критерии, которыми руководствовалась Рабочая группа при Председателе Одесской ОВА при выборе новых названий. Отдельно рассматриваются распространенные мифы относительно законодательства о деколонизации.
Издание предоставляет ответы на основные вопросы жителей города относительно процесса переименования: кого и на кого переименовали, почему выбраны именно такие названия, и как это соответствует законодательству о деколонизации.
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