Новости Одессы и Одесской области

Улицу в Одессе переименовали в честь погибшего героя

Улицу в Одессе переименовали в честь погибшего героя

В Одессе переименовали улицу Маршала Бабаджаняна в честь погибшего военнослужащего Ивана Фунтового, уроженца Килийской громады. Об этом сообщает Одесская областная администрация.

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Иван Фунтовый родился 2 сентября 1978 года в селе Трудовое Килийской громады Измаильского района. Более двадцати лет он работал частным предпринимателем на Староконном рынке в Одессе, где также возглавлял общественную организацию, защищавшую права малого и среднего бизнеса. В его жизни было немало инициатив: от волонтерской помощи до работы над поиском пропавших детей через платформу «911».

После начала полномасштабного вторжения России Фунтовый организовал волонтерский штаб на Староконном рынке для помощи украинским защитникам. В апреле 2022 года он поступил в 35-ю отдельную бригаду морской пехоты, где возглавил отделение противотанковых управляемых ракет. Иван погиб 19 августа 2022 года во время боев за Херсонщину в районе села Лозовое. Героя похоронили в его родном селе.

В честь Ивана Фунтового установлены мемориальные доски в Одессе и в селе Трудовое. Улица в Одессе, носившая имя Маршала Бабаджаняна, теперь увековечивает память этого героя.

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