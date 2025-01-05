Новости Одессы и Одесской области

Одеськая власть может отменить переименование улиц и снос памятников — заявление Кипера

Одеськая власть может отменить переименование улиц и снос памятников — заявление Кипера

Олег Кипер, глава Одесской областной военной администрации, летом прошлого года распорядился переименовать 85 улиц в Одессе и демонтировать 12 памятников. Это вызвало возмущение многих горожан и противодействие городской власти. Сейчас он дал заднюю и говорит, что по желанию городской совет может вернуть некоторые старые названия и памятники. Подробности — в материале «Одесской Жизни».

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Такое заявление Олег Кипер сделал в интервью Суспільному. Одесса, которое было опубликовано 4 января 2025 года.

Глава области заявил, что подписать распоряжение о массовом переименовании топонимов и демонтаже памятников он был вынужден, потому что это были требования закона о декоммунизации и деколонизации публичного пространства в Украине. Но в этом году эти нормы утратили силу, и сейчас городской совет Одессы или советы других общин могут вернуть старые названия, при условии их соответствия закону и выполнения всех необходимых юридических процедур.

“И когда-нибудь, возможно, кто-то будет менять эту историю, кто-то будет снова возвращаться, нужно, возможно, вернуть кого-то. Я не имею ничего против, если я где-то ошибся, проверьте сегодня закон. Старый закон, по которому я подписал распоряжение, его нормы утратили силу. Сегодня каждая община может снова пересмотреть любой вопрос и в рабочем законном порядке переименовать”, — так прокомментировал Олег Кипер вопрос о переименовании топонимов.

Он подчеркнул, что новые названия — это увековечение памяти погибших защитников Украины против российской агрессии. Возвращать старые названия улиц, которые были переименованы в их честь, это неуважение к тем, кто отдал свою жизнь и тем защитникам, которые сейчас защищают нашу землю, сдерживая врага.

“Я хочу подчеркнуть, что сегодня новые времена, у нас новые герои. Если кто-то со мной не согласен, пусть мне об этом скажет, потому что я не имею ничего против ни Пушкина, ни любого другого автора, любого деятеля. Они должны быть в музеях, для того чтобы люди, которые здесь проживают, могли наслаждаться их литературой в библиотеках, читали бы их. Это никто не запрещает”, — сказал глава области.

Но из 85 улиц в Одессе, переименованных распоряжением Кипера, в честь погибших героев современной войны назвали пять. И эти переименования возражений в общественности не вызвали.

Часть одесситов подчеркивала, что нельзя сносить памятники в историческом ареале города, который охраняется ЮНЕСКО (Пушкину на Приморском Бульваре, Бабелю, Александровскую колонну в парке Шевченко) и менять названия улиц, названных в честь одесских писателей советского периода (Бабель, Олеша, Паустовский).


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