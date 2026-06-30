Ключевые моменты:

Сегодня, 30 июня, по Украине действуют ограничения потребления электроэнергии из-за перегрузки энергосистемы.

С 17:00 до 22:00 могут применяться отключения света и ограничения для бизнеса.

Из-за плановых работ ДТЭК возможны отключения в части Одессы и Болградском районе области.

Ситуация может меняться в течение дня.

Сегодня, 30 июня, по всей Украине вводят вынужденные ограничения. В «Укрэнерго» объясняют: виной всему сильная жара, которая спровоцировала резкий скачок потребления электроэнергии.

Самый сложный период придется на вечер: с 17:00 до 22:00 энергетики задействуют графики почасовых отключений для всех категорий потребителей (в объеме от 0,5 до 1 очереди). В эти же часы придется потесниться промышленности и бизнесу – для них активируют графики ограничения мощности.

При этом в течение дня ситуация может меняться.

Кроме того, по данным компании ДТЭК «Одесские электросети», в части Одессы и области сегодня идут плановые технические работы. Из-за этого возможны отключения в части Приморского района Одессы до 22:00 и в части Болградского района до 20:00.

Напомним, ранее в ряде областей официально анонсировали возвращение графиков почасовых отключений света, которые стартуют сегодня, 30 июня.