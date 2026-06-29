Ключевые моменты:

  • 30 июня в Одесской области температура воздуха местами составит +39 °C.
  • В области днем ​​местами прогнозируется кратковременные дожди и грозы.

Погода в Одессе

Вторник, 30 июня, в Одессе пройдет под знаком настоящего лета. Синоптики прогнозируют переменную облачность без осадков, комфортный ветер и температуру воздуха до +31 °C. Ветер ночью южный, днем ​​сменит направление на северное, скоростью 5-10 м/с.

Температура воздуха:

  • ночью +22…+24 °C;
  • днем +29…+31 °C.

Прогноз в Одесской области

На территории области также ожидается переменная облачность. Ночью существенных осадков не прогнозируется, однако днем ​​местами возможны кратковременные дожди и грозы.

Температура воздуха:

  • ночью +20…+25 °C;
  • днем +34…+39 °C;
  • в прибрежных районах — +29 … +31 °C.

Ветер южный с переходом днем ​​на северный, 5-10 м/с. На автодорогах области видимость будет хорошей.

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