Ключевые моменты:
- 30 июня в Одесской области температура воздуха местами составит +39 °C.
- В области днем местами прогнозируется кратковременные дожди и грозы.
Погода в Одессе
Вторник, 30 июня, в Одессе пройдет под знаком настоящего лета. Синоптики прогнозируют переменную облачность без осадков, комфортный ветер и температуру воздуха до +31 °C. Ветер ночью южный, днем сменит направление на северное, скоростью 5-10 м/с.
Температура воздуха:
- ночью +22…+24 °C;
- днем +29…+31 °C.
Прогноз в Одесской области
На территории области также ожидается переменная облачность. Ночью существенных осадков не прогнозируется, однако днем местами возможны кратковременные дожди и грозы.
Температура воздуха:
- ночью +20…+25 °C;
- днем +34…+39 °C;
- в прибрежных районах — +29 … +31 °C.
Ветер южный с переходом днем на северный, 5-10 м/с. На автодорогах области видимость будет хорошей.
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