Напомним, 23 июля 2023 года после очередного массированного ракетного удара по Одессе, был серьезно поврежден Спасо-Преображенский собор.

Согласно условиям тендера, подрядчик должен выполнить ряд задач: заменить оборудование индивидуального теплового пункта, обновить отопление в верхней части собора, на минус первом и втором этажах, а также в колокольне. Кроме того, нужно частично заменить оборудование котельной, в частности блоки котлов № 11-20, и заменить трубы от котельной к собору. Все работы необходимо завершить не позднее 26 июня этого года.

Директор департамента культуры Одесского городского совета Иван Липтуга рассказал, что ЮНЕСКО уже выделила 78 тысяч евро на ремонт части крыши собора, где был эпицентр взрыва. Для этого заключили договор с одесской компанией «Стикон». Следующие средства, сумма которых еще не определена, направят на восстановление системы отопления, включая отдельно стоящую котельную, которая также пострадала от удара. Ранее мы сообщали, кто и за какие деньги будет восстанавливать главный собор Одессы.