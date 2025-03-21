Информацию обнародовал вице-премьер по вопросам восстановления Украины Алексей Кулеба через свой Telegram-канал.

«Приятно приветствовать главу Чехии в нашей стране. Наша встреча состоялась в Одессе, которую Россия систематически атакует ночью», — отметил Кулеба, добавив: «Непосредственно во время нашего разговора агрессор запустил три группы дронов по городу«.

Согласно сообщению вице-премьера, во время встречи обсуждались вопросы безопасности морских путей, разминирования территорий, восстановления страны и развития общин.

Чешская Республика принадлежит к ведущим странам-донорам Украины. За три года полномасштабного вторжения Прага предоставила Киеву помощь на сумму 900 миллионов долларов – от гуманитарных программ до военного оборудования. Особенно отметились противокорабельные системы «Нептун», созданные на базе чешских грузовиков Tatra, которые существенно укрепили морскую оборону Украины.

Чехия активно присоединяется к восстановлению Украины через ряд инициатив:

Взяла шефство над Днепропетровской областью

Модернизирует детскую больницу Киевской области

Внедряет проекты в других регионах

«Мы также согласовали расширение гуманитарной поддержки для пострадавших территорий, включая временное жилье для внутренне перемещенных лиц и поддержку медицинских учреждений», — подчеркнул украинский чиновник.

Во время встречи, на которой присутствовали руководители Одесской, Николаевской и Херсонской военных администраций, обсуждалась прямая помощь южным областям.

Кулеба пригласил президента Чехии принять участие в Конференции по восстановлению Украины, запланированной на лето в Риме.

Россия не впервые обстреливает Одессу во время посещений города руководителями других государств. В марте прошлого года от российской ракеты едва не погиб премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис.

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