Об этом говорится в сообщении Южного регионального управления Госпогранслужбы Украины.

«В результате профессиональной боевой работы, пограничникам удалось сбить два смертоносных БпЛА. От плотного огня пораженные дроны-камикадзе разлетелись на обломки и упали в море», – говорится в сообщении.

По информации Воздушного командования «Юг», ночью 23 марта 2025 года противовоздушной обороной Юга Украины сбито 12 вражеских ударных БпЛА типа Shahed и беспилотников других типов.

За прошедшие сутки, 22 марта, уничтожены пять разведывательных БПЛА.

Всего, как сообщают Силы обороны Юга Украины, за прошедшие сутки российские оккупанты нанесли более 500 ударов дронами-камикадзе различных модификаций, в том числе «Ланцет», и совершили 275 сбросов с FPV-дронов. Наиболее пострадали прифронтовые населенные пункты Херсонской, Николаевской, Запорожской и Днепропетровской областей.

Читайте также: