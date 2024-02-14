Как попасть на прием к городскому депутату: пошаговая инструкция

Алексей Асауленко: «Вопрос в том, хочет ли депутат, чтобы его нашли»

Депутат VIII созыва, фракция политической партии «Слуга народа», секретарь постоянной комиссии по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, сопредседатель депутатской группы «Коммунальные ресурсы».

— Если вы ищете своего депутата, то должны понимать, как это работает в Одесском городском совете. Ведь вопрос не в том, как найти депутата, а в том — хочет ли он, чтобы его нашли. Конечно, эффективнее искать по округу. Но бывает так, что он вроде есть, но встречи с избирателями не проводит. Что тогда делать?

Во-первых, каждый депутат входит в определенную депутатскую комиссию. Поэтому кроме депутата своего района, человек сразу может обратиться к депутату в одной из комиссий — это тоже будет эффективно.

Во-вторых, сейчас действует удобный механизм, который помогает связаться с любым депутатом городского совета, — это портал «Твой депутат».

Также действует Единый центр обращений граждан города «15-35» (1535.omr.gov.ua/). Большая ошибка многих одесситов в том, что при возникновении вопросов они не обращаются в ответственные за это направление организации, а ищут быстрого решения проблемы. Так это не работает. Депутат может обратиться в орган, который пообещал и не сделал что-то, может проконтролировать решение вопроса, как это делаю я.

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Всегда надо пройти определенные шаги решения проблемы. Например, во дворе упало дерево и что-то повредило. Вы это сфотографировали, добавили к фото описание и отправили электронное обращение на портал «15-35». Затем от профильного департамента вы получаете официальный ответ, что будут делать дальше. Если проблема долгое время не решается, тогда можете обратиться к депутату. Ведь когда я обращаюсь с вопросом к организации или предприятию, оказывается, что обращение от человека не поступало. Да, порой руководители предприятий манипулируют — обещают что-то устно, а потом это не докажешь. Поэтому всегда пишите официальное заявление. Надо использовать все механизмы, чтобы достичь цели.

Хочу акцентировать на еще одной проблеме городского совета. В рабочие группы по важным для города вопросам (проверки работы пищеблоков в учебных заведениях, оказание адресной помощи и т.д.) входят представители различных организаций, департаментов и депутаты, которые должны представлять своих избирателей и отстаивать их интересы. В одной такой группе должно быть пять или шесть депутатов, но чаще всего в проверках участвую только я.

Сейчас я депутат Киевского района и секретарь постоянной комиссии по жилищно-коммунальным вопросам. Ко мне могут обращаться жители всех районов города. Если вам нужна моя помощь, приходите на прием в Киевскую районную администрацию: улица Академика Королева, 9, кабинет №301, во вторую и последнюю пятницу месяца с 15.00 до 17.00.

Анастасия Большедворова: «Можно обращаться к любому из депутатов»

Депутат VIII созыва, фракция политической партии «Европейская солидарность», член постоянной комиссии по вопросам планирования застройки территорий, городского дизайна, архитектуры и охраны культурного наследия и депутатской группы «Женщины. Мир. Безопасность».

— Депутат городского совета — это как мнение людей, которое озвучивает менеджер (депутат) напрямую чиновникам и мэру города. Он выражает его и отстаивает — если это добропорядочный депутат. Обязательно участвует в сессиях городского совета, заседаниях исполнительного комитета, ежемесячно проводит встречи с избирателями.

Но надо понимать, что, к сожалению, депутат — это не магическая фея, он не может решить все за два-три дня. Например, срок ожидания ответа на запросы составляет десять дней. А в условиях войны депутат городского совета совсем ограничен в своих полномочиях. Большинство городских программ не работают, бюджет минимальный, к тому же его часть будет направлена на военные нужды: закупку дронов и денежные выплаты мобилизованным по 20 тысяч гривен. Многие работники различных служб, департаментов и коммунальных предприятий сейчас на войне, поэтому специалистов, которые могут помочь в решении проблемы, просто не хватает. Как по мне, за последние два месяца политическая ситуация в городском совете ухудшилась. Уволилось много адекватных чиновников и депутатов, с которыми можно было наладить коммуникацию. Они больше не хотят работать в городском совете. Это тоже надо иметь в виду.

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Для тех, кто хочет найти своего депутата, мой совет таков: посетите прием к разным избранникам — так вы увидите, кто для вас приятнее в общении и кто на самом деле будет пытаться вам помочь. Потому что я считаю, что задача депутата — это не только сделать что-то в пределах своих полномочий, но понимать, какой специалист сможет решить те или иные вопросы.

Закрепления за округом сегодня не существует. Я баллотировалась как депутат Киевского района, но ко мне обращаются все одесситы и переселенцы. Чаще всего — за социальной помощью, решением вопросов оплаты коммунальных услуг (если человек попал в сложную жизненную ситуацию), с просьбой получить компенсацию от городского совета за дорогостоящее лечение.

Я принимаю жителей города в Киевской районной администрации, в кабинете №301, каждую последнюю пятницу месяца с 15.00 до 17.00.

Как подавать электронный запрос в мэрию: пошаговая инструкция

В случае возникновения проблем или вопросов в Одесском городском совете рекомендуют оставлять электронный запрос на сайте Единого центра обращений граждан города «15-35». Ваше заявление является официальным, его сразу передают в соответствующий департамент или специалисту по определенным вопросам. В случае бездействия любых местных органов власти, предприятий или организаций этот документ подтвердит, что вы к ним обращались. После электронного запроса вы можете отдельно обратиться с просьбой о помощи или консультации к депутату городского совета.

Откройте сайт «Єдиний центр звернень громадян» по ссылке — 1535.omr.gov.ua и нажмите на «Реєстрація» в верхнем правом углу. Укажите следующее:

адрес электронной почты;

контактный номер телефона;

свой пароль;

фамилию, имя и отчество;

дату рождения;

адрес проживания;

социальный статус и льготную категорию;

поставьте галочку рядом с условиями сайта и нажмите «Реєстрація» .

Вернитесь на главную страницу сайта и выберите «Залишити звернення». Заполните электронную форму, указав:

тему обращения;

вид обращения — предложение, замечание, заявление, жалоба или благодарность;

категорию обращения (например, дворовые территории, многоквартирные дома, дороги, поликлиники, тарифы и прочее).

Напишите письменное сообщение, в чем суть проблемы или обращения.

Выберите тип обратной связи — письменно, по телефону, на электронную почту.

Введите адрес проблемы и загрузите фото или видео проблемы.

Отправьте обращение, нажав «Отправить».

Ожидайте ответ на ваш запрос от соответствующего департамента в течение десяти рабочих дней.

Одесские депутаты по районам и фракциям

Одесса разделена на восемь депутатских округов, и каждый депутат преимущественно занимается проблемами своего округа. Однако сейчас можно обратиться к любому избраннику, независимо от места жительства и регистрации.

ОРУГ №1 (Киевский район)

Улицы Архитекторская, Академика Королева, Ильфа и Петрова, Евгения Чикаленко, Костанди, Инглези, проспекты Академика Глушко и Небесной Сотни, микрорайон Школьный.

«Доверяй делам»

Танцюра Дмитрий Михайлович;

Шумахер Юрий Борисович.

«Слуга народа»

Асауленко Алексей Владимирович.

«Европейская солидарность»

Большедворова Анастасия Александровна.

Внефракционные депутаты

Баранский Виктор Сергеевич;

Батраков Игорь Валентинович;

Узунов Сергей Афанасьевич;

Яценко Дина Александровна.

Округ №2 (Киевский район)

Улицы Золотая Горка, Черноморка, Дача Ковалевского, Большой Фонтан, Средний Фонтан, микрорайон Вузовский, Чубаевка, Люстдорфская дорога, улицы Варненская, Академика Филатова и Космонавтов.

«Доверяй делам»

Брындак Олег Борисович.

«Слуга народа»

Ковальчук Александра Владимировна.

Внефракционные депутаты

Эдельман Александр Владимирович;

Еремица Алексей Николаевич.

Округ №3 (Хаджибейский район)

Черемушки, Курсаки, Дальние Мельницы, Ближние Мельницы, Вторая Застава.

«Доверяй делам»

Макогонюк Ольга Александровна;

Никогосян Левон Рубенович;

Терновский Андрей Юрьевич.

«Слуга народа»

Данилюк Сергей Леонтьевич.

«Европейская солидарность»

Звягин Олег Сергеевич.

Внефракционные депутаты

Корниенко Владимир Александрович;

Шматько Сергей Сергеевич.

Округ №4 (Хаджибейский район)

Поселок Сахарное, Бугаевка, Первая Застава, Дальницкое шоссе, Молдованка, улицы Химическая, Промышленная, Житомирская, Прохоровская.

«Доверяй делам»

Этнарович Олег Владимирович;

Иваницкий Александр Валерианович;

Шеремет Александр Геннадьевич.

Внефракционные депутаты

Авдеев Никита Валерьевич;

Вододюк Елена Сергеевна;

Гиганов Богдан Викторович.

«Твой депутат»: алгоритм взаимодействия

Зайдите на платформу по ссылке: deputat.odessa.ua. В поиске укажите свой адрес. Дождитесь появления перечня депутатов вашего района. Выберите нужного вам депутата. Отправьте ему вопрос, электронное обращение или запишитесь на прием.

Проконсультироваться по вопросам коммуникации с городскими депутатами можно в Едином центре обращения граждан города по номеру 15-35 или (048) 705-55-55.

(Дальше будет)

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