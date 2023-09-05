Новости Одессы и Одесской области

Какие вопросы поможет решить ЦНАП?

Какие вопросы поможет решить ЦНАП?

Каждый год 6 сентября в Украине отмечают День работников Центра предоставления административных услуг (ЦНАП). Какие административные услуги сейчас предоставляют в Одессе и во сколько они нам обойдутся, узнавала «Одесская жизнь».

Паспортные услуги

  • Оформление и выдача паспортов гражданина Украины (бесплатно).
  • Оформление и выдача биометрического загранпаспорта.

Изготовление за 20 рабочих дней — 856 гривен, 7 рабочих дней — 1496 гривен, для льготной категории за 20 рабочих дней — 609 гривен, за 7 рабочих дней — 801,60 гривен.

  • Оформление и выдача паспорта из-за утраты или в связи с изменением информации.

Изготовление за 20 рабочих дней — 450 гривен, за 10 рабочих дней — 820 гривен, для льготной категории за 20 рабочих дней — 361, 80 гривен, за 10 рабочих дней — 472, 80 гривен.

  • Вклеивание в паспорт в виде книжки фотографии при достижении 25 или 45 лет (бесплатно).

Прием документов на получение услуги «єМалятко»

Комплексная услуга для родителей новорожденных. По одному заявлению можно зарегистрировать рождение ребенка и получить до 10 государственных услуг от различных органов власти, необходимых при рождении ребенка.

Услуга доступна:

  • роддом Одесской областной больницы (улица Академика Заболотного, 26);
  • роддом №1 (улице Слепнева, 3);
  • роддом №2 (улица Старопортофранковская, 24);
  • роддом №4 (переулок Кравцова, 7);
  • роддом №5 (улица Маршала Говорова, 28);
  • роддом №7 (улица Космонавтов, 11б);
  • ЦНАП на Косовской, 2д;
  • ЦНАП на проспекте Добровольского, 106. 

Выдача справок о месте жительства

Справку о фактическом месте жительства Департамент предоставления административных услуг, как орган регистрации места жительства, не предоставляет. Здесь можно получить только сведения, связанные с местом жительства:

  • справка о зарегистрированных в жилом помещении лиц;
  • сведения о количестве зарегистрированных лиц в жилом помещении;
  • справка о регистрации места жительства или места нахождения лица.

Услуга бесплатная, срок выполнения — от 1 до 10 дней.

Прием заявки на компенсацию разрушенного жилья

Те, кто не может воспользоваться приложением «Дія», но хотят подать заявку на компенсацию поврежденного или разрушенного из-за войны жилья, могут сделать это в ЦНАПе по месту жительства. С собой необходимо иметь:

  • Идентификационный код и паспорт;
  • фото повреждений, если есть;
  • электронная почта.

 Услуги для многодетных семей

  • Продление срока действия удостоверений родителей многодетной семьи и ребенка из многодетной семьи;
  • Выдача свидетельств родителям многодетной семьи и ребенка из многодетной семьи;
  • Выдача дубликата удостоверения родителей многодетной семьи и ребенка из многодетной семьи;
  • Вклейка фотографии в удостоверение ребенка из многодетной семьи в связи с достижением 14-летнего возраста;
  • Переоформление удостоверений родителей многодетной семьи и ребенка из многодетной семьи.

Услуга бесплатная, срок выполнения — от 1 до 10 рабочих дней. Предоставляют по адресу улица Косовская, 2-д и проспект Добровольского, 106.

Где в Одессе найти ЦНАП:

  • улица Косовская, 2д;
  • проспект Добровольского, 106;
  • улица Академика Королева, 9;
  • улица Генерала Петрова, 22;
  • улица Дальницкая, 2.

Время работы: понедельник-среда, пятница — с 9.00 до 18.00, четверг — с 9.00 до 20.00, суббота — с 9.00 до 16.45. Записаться в очередь можно на сайте cnap.odessa.ua или по номерам колл-центра — (048) 705-55-55 и 15-35.

Ранее «Одесская жизнь» сообщала, можно ли вызвать работника ЦНАП на дом?

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Анастасия Епурь ПРОФИЛЬ

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