Какие вопросы поможет решить ЦНАП?

Каждый год 6 сентября в Украине отмечают День работников Центра предоставления административных услуг (ЦНАП). Какие административные услуги сейчас предоставляют в Одессе и во сколько они нам обойдутся, узнавала «Одесская жизнь».

Паспортные услуги

Оформление и выдача паспортов гражданина Украины (бесплатно).

Оформление и выдача биометрического загранпаспорта.

Изготовление за 20 рабочих дней — 856 гривен, 7 рабочих дней — 1496 гривен, для льготной категории за 20 рабочих дней — 609 гривен, за 7 рабочих дней — 801,60 гривен.

Оформление и выдача паспорта из-за утраты или в связи с изменением информации.

Изготовление за 20 рабочих дней — 450 гривен, за 10 рабочих дней — 820 гривен, для льготной категории за 20 рабочих дней — 361, 80 гривен, за 10 рабочих дней — 472, 80 гривен.

Вклеивание в паспорт в виде книжки фотографии при достижении 25 или 45 лет (бесплатно).

Прием документов на получение услуги «єМалятко»

Комплексная услуга для родителей новорожденных. По одному заявлению можно зарегистрировать рождение ребенка и получить до 10 государственных услуг от различных органов власти, необходимых при рождении ребенка.

Услуга доступна:

роддом Одесской областной больницы (улица Академика Заболотного, 26);

роддом №1 (улице Слепнева, 3);

роддом №2 (улица Старопортофранковская, 24);

роддом №4 (переулок Кравцова, 7);

роддом №5 (улица Маршала Говорова, 28);

роддом №7 (улица Космонавтов, 11б);

ЦНАП на Косовской, 2д;

ЦНАП на проспекте Добровольского, 106.

Выдача справок о месте жительства

Справку о фактическом месте жительства Департамент предоставления административных услуг, как орган регистрации места жительства, не предоставляет. Здесь можно получить только сведения, связанные с местом жительства:

справка о зарегистрированных в жилом помещении лиц;

сведения о количестве зарегистрированных лиц в жилом помещении;

справка о регистрации места жительства или места нахождения лица.

Услуга бесплатная, срок выполнения — от 1 до 10 дней.

Прием заявки на компенсацию разрушенного жилья

Те, кто не может воспользоваться приложением «Дія», но хотят подать заявку на компенсацию поврежденного или разрушенного из-за войны жилья, могут сделать это в ЦНАПе по месту жительства. С собой необходимо иметь:

Идентификационный код и паспорт;

фото повреждений, если есть;

электронная почта.

Услуги для многодетных семей

Продление срока действия удостоверений родителей многодетной семьи и ребенка из многодетной семьи;

Выдача свидетельств родителям многодетной семьи и ребенка из многодетной семьи;

Выдача дубликата удостоверения родителей многодетной семьи и ребенка из многодетной семьи;

Вклейка фотографии в удостоверение ребенка из многодетной семьи в связи с достижением 14-летнего возраста;

Переоформление удостоверений родителей многодетной семьи и ребенка из многодетной семьи.

Услуга бесплатная, срок выполнения — от 1 до 10 рабочих дней. Предоставляют по адресу улица Косовская, 2-д и проспект Добровольского, 106.

Где в Одессе найти ЦНАП:

улица Косовская, 2д;

проспект Добровольского, 106;

улица Академика Королева, 9;

улица Генерала Петрова, 22;

улица Дальницкая, 2.

Время работы: понедельник-среда, пятница — с 9.00 до 18.00, четверг — с 9.00 до 20.00, суббота — с 9.00 до 16.45. Записаться в очередь можно на сайте cnap.odessa.ua или по номерам колл-центра — (048) 705-55-55 и 15-35.

Ранее «Одесская жизнь» сообщала, можно ли вызвать работника ЦНАП на дом?