Какие вопросы поможет решить ЦНАП?

Каждый год 6 сентября в Украине отмечают День работников Центра предоставления административных услуг (ЦНАП). Какие административные услуги сейчас предоставляют в Одессе и во сколько они нам обойдутся, узнавала «Одесская жизнь».
Паспортные услуги
- Оформление и выдача паспортов гражданина Украины (бесплатно).
- Оформление и выдача биометрического загранпаспорта.
Изготовление за 20 рабочих дней — 856 гривен, 7 рабочих дней — 1496 гривен, для льготной категории за 20 рабочих дней — 609 гривен, за 7 рабочих дней — 801,60 гривен.
- Оформление и выдача паспорта из-за утраты или в связи с изменением информации.
Изготовление за 20 рабочих дней — 450 гривен, за 10 рабочих дней — 820 гривен, для льготной категории за 20 рабочих дней — 361, 80 гривен, за 10 рабочих дней — 472, 80 гривен.
- Вклеивание в паспорт в виде книжки фотографии при достижении 25 или 45 лет (бесплатно).
Прием документов на получение услуги «єМалятко»
Комплексная услуга для родителей новорожденных. По одному заявлению можно зарегистрировать рождение ребенка и получить до 10 государственных услуг от различных органов власти, необходимых при рождении ребенка.
Услуга доступна:
- роддом Одесской областной больницы (улица Академика Заболотного, 26);
- роддом №1 (улице Слепнева, 3);
- роддом №2 (улица Старопортофранковская, 24);
- роддом №4 (переулок Кравцова, 7);
- роддом №5 (улица Маршала Говорова, 28);
- роддом №7 (улица Космонавтов, 11б);
- ЦНАП на Косовской, 2д;
- ЦНАП на проспекте Добровольского, 106.
Выдача справок о месте жительства
Справку о фактическом месте жительства Департамент предоставления административных услуг, как орган регистрации места жительства, не предоставляет. Здесь можно получить только сведения, связанные с местом жительства:
- справка о зарегистрированных в жилом помещении лиц;
- сведения о количестве зарегистрированных лиц в жилом помещении;
- справка о регистрации места жительства или места нахождения лица.
Услуга бесплатная, срок выполнения — от 1 до 10 дней.
Прием заявки на компенсацию разрушенного жилья
Те, кто не может воспользоваться приложением «Дія», но хотят подать заявку на компенсацию поврежденного или разрушенного из-за войны жилья, могут сделать это в ЦНАПе по месту жительства. С собой необходимо иметь:
- Идентификационный код и паспорт;
- фото повреждений, если есть;
- электронная почта.
Услуги для многодетных семей
- Продление срока действия удостоверений родителей многодетной семьи и ребенка из многодетной семьи;
- Выдача свидетельств родителям многодетной семьи и ребенка из многодетной семьи;
- Выдача дубликата удостоверения родителей многодетной семьи и ребенка из многодетной семьи;
- Вклейка фотографии в удостоверение ребенка из многодетной семьи в связи с достижением 14-летнего возраста;
- Переоформление удостоверений родителей многодетной семьи и ребенка из многодетной семьи.
Услуга бесплатная, срок выполнения — от 1 до 10 рабочих дней. Предоставляют по адресу улица Косовская, 2-д и проспект Добровольского, 106.
Где в Одессе найти ЦНАП:
- улица Косовская, 2д;
- проспект Добровольского, 106;
- улица Академика Королева, 9;
- улица Генерала Петрова, 22;
- улица Дальницкая, 2.
Время работы: понедельник-среда, пятница — с 9.00 до 18.00, четверг — с 9.00 до 20.00, суббота — с 9.00 до 16.45. Записаться в очередь можно на сайте cnap.odessa.ua или по номерам колл-центра — (048) 705-55-55 и 15-35.
Ранее «Одесская жизнь» сообщала, можно ли вызвать работника ЦНАП на дом?