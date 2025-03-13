Платформа MISTO стала доступною для жителів Одеси з четверга. За інформацією Одеської міської ради, місто першим в Україні впровадило цю систему цифровізації міських послуг. Вона об’єднує різні функції, які спрощують доступ до міських сервісів для населення.

Наразі платформа пропонує кілька основних можливостей: онлайн-запис до Центру надання адміністративних послуг (ЦНАП), погодинну оплату паркування, сервіс “Соціальне таксі” для маломобільних груп та людей з інвалідністю, а також участь в опитуваннях. Окрім цього, доступні функції для безпеки – сповіщення про тривоги та надзвичайні ситуації, мапи укриттів та Пунктів незламності. Є також дані про стан повітря, інтерактивні мапи громадських туалетів, бюветів та інших локацій.

Перелік вже доступних функцій мобільного застосунку для мешканців Одеси:

Онлайн-запис до ЦНАП

Сервіс погодинного паркування: зручний та прозорий спосіб оплати паркування

Безбар’єрність: сервіс «Соціальне таксі» – можливість отримати послугу для

маломобільних груп населення та людей з інвалідністю

Електронна демократія: участь в опитуваннях

Безпека: сповіщення про тривоги та надзвичайні ситуації, мапи укриттів та Пунктів незламності

Моніторинг довкілля: дані про стан повітря та інші екологічні показники

Інтерактивні мапи: громадські туалети, бювети та інші локації

У міській владі зазначили, що функціонал платформи планують розширювати щокварталу. Найближчим часом з’являться нові сервіси: голосування щодо петицій, надсилання запитів до Єдиного центру звернень громадян та відстеження руху громадського транспорту.

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