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«Хочу в музей к Кате»: памятник Пушкина в Одессе «украсили» многозначительными надписями (фотофакт)

«Хочу в музей к Кате»: памятник Пушкина в Одессе «украсили» многозначительными надписями (фотофакт)

Сегодня, 24 августа, в День независимости Украины, в Одессе кто-то своеобразно отметил этот день, «украсив» памятник русскому поэту Александру Пушкину на Приморском бульваре возле здания одесской мэрии.

Как пишут местные Телеграм-каналы, неизвестные наклеили на памятник Пушкину надпись «Окупант» и повесили табличку с надписью «Хочу в музей до Каті» (что является отсылкой к снесенному ранее памятнику императрице Екатерине II, который ныне хранится во дворе Одесского художественного музея).

На памятник Пушкина прикрепили надписи

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В настоящее время надписей на памятнике нет – коммунальщики их уже убрали.

Ранее в Белгороде-Днестровском демонтировали бюст Пушкина в одном из скверов города.

Статья по теме: С Пушкиным или без него: мнения одесситов о судьбе исторического культурного наследия.

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