«Хочу в музей к Кате»: памятник Пушкина в Одессе «украсили» многозначительными надписями (фотофакт)

Как пишут местные Телеграм-каналы, неизвестные наклеили на памятник Пушкину надпись «Окупант» и повесили табличку с надписью «Хочу в музей до Каті» (что является отсылкой к снесенному ранее памятнику императрице Екатерине II, который ныне хранится во дворе Одесского художественного музея).

В настоящее время надписей на памятнике нет – коммунальщики их уже убрали.

Ранее в Белгороде-Днестровском демонтировали бюст Пушкина в одном из скверов города.

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