«Хочу в музей к Кате»: памятник Пушкина в Одессе «украсили» многозначительными надписями (фотофакт)

Сегодня, 24 августа, в День независимости Украины, в Одессе кто-то своеобразно отметил этот день, «украсив» памятник русскому поэту Александру Пушкину на Приморском бульваре возле здания одесской мэрии.
Как пишут местные Телеграм-каналы, неизвестные наклеили на памятник Пушкину надпись «Окупант» и повесили табличку с надписью «Хочу в музей до Каті» (что является отсылкой к снесенному ранее памятнику императрице Екатерине II, который ныне хранится во дворе Одесского художественного музея).
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В настоящее время надписей на памятнике нет – коммунальщики их уже убрали.
Ранее в Белгороде-Днестровском демонтировали бюст Пушкина в одном из скверов города.
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