В Одессе больше нет парка Победы – фотофакт

В Одессе на входах в парк Победы со стороны площади 10 апреля и проспекта Шевченко сняли надписи с названием на русском языке, в частности, демонтировали надпись «Победы».

Как сообщает «Суспiльне Одеса», это не единственный одесский парк, где планируется дерусифицировать название.

«Все парки будут с измененным названием, мы так считаем… У нас сейчас идет мониторинг, мы изучаем сейчас. Не все парки относятся к нашим коммунальным предприятиям, там еще есть КП, которые несут ответственность за некоторые вещи в тех местах, поэтому сейчас мы проведем мониторинг, изучим что, где, как написано и все заменим на наш государственный язык», – пояснил замдиректора департамента городского хозяйства Одесского горсовета Виталий Цуркан.

По его словам, для замены названия в парке Победы его еще предстоит изготовить.

А пока что вместо парка Победы в Одессе появился безымянный Парк:

Напомним, ранее в Одессе дерусифицировали стадион «Черноморец» и торговый центр «Сады Победы».

Читайте также: