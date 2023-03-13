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Одессу дерусифицировали даже в Антарктиде (фото)

Одессу дерусифицировали даже в Антарктиде (фото)

Украинские полярники на антарктической станции «Академик Вернадский» провели ремонт и обновили указатель с названиями украинских городов возле станции. Об этом рассказали в Национальном антарктическом научном центре.

Украина обновляется и дерусифицируется даже в Антарктиде

На указателе размещают таблички с названиями разных городов и расстоянием до них. В большинстве своем это населенные пункты, из которых родом наши зимовщики или откуда к нам приезжали коллеги из других стран.

В сообщении научного центра сказано, что поскольку указатель прослужил более 20 лет, он нуждался в обновлении: как физически, так и содержательно.

Что же было сделано:

  • реставрировали старые заржавевшие таблички, например, Черкассы, Киев, Малин, Львов, Харьков, Варшава, Ротера (британская станция) и другие;
  • «декоммунизировали» Кировоград на Кропивницкий, а также «дерусифицировали» транслитерацию Винницы и Одессы (было — Одесса, стало, по-украински, Одеса);
  • добавили новые символические города – Мариуполь, Херсон и Бучу (их впервые разместили на указателе еще после освобождения Херсона в ноябре 2022-го), Коломыю и Ивано-Франковск, Нью-Йорк, Оттаву и столицы (или знаковые города)) других стран, поддерживающих Украину;
  • изготовили новый столб для табличек, заменили потрескавшийся фундамент и «уставшые» крепления;
  • реставрировали флюгер и указатели сторон света.

Работы провели врач станции Василий Матковский и ее механик Максим Билоус.

указатель городов в Антарктиде

Полярники ждут освобождения всех оккупированных украинских городов

«Каждая экспедиция имеет традицию улучшать нашу станцию, которая на год становится вторым домом. Мы решили это сделать таким образом», – рассказал об инициативе Василий Матковский.

Он объяснил, что все началось с идеи добавить указатель Мариуполя – чтобы каждый посетитель станции видел: украинцы помнят город у украинского моря, где бурлила жизнь, и когда-то, совсем скоро, снова забурлит в свободной Украине.

«Потом было освобождение Херсона. Пожалуй, не было за всю зимовку дня более праздничного и радостного. Именно тогда идея сделать и немного переосмыслить наш указатель приняла форму. На следующий день мы уже подготавливали свежевыкрашенную табличку с небольшим ломтиком арбуза. И поняли, что это только начало «, – поделился мыслями зимовник.

Для воплощения проекта пришлось многое поработать в столярной мастерской, а впоследствии и на улице. В конце концов указатель получил как новый вид, так и новые смыслы.

«Кроме родных городов, добавилась память о нанесенной боли и неизбежных победах. И, безусловно, благодарность людям цивилизованного мира, которые поддерживали нас и всю Украину. Пожалуй, никогда еще станция не слышала сколько восклицаний «Слава Украине» с лодок и судов, что проходили мимо. Возгласов с разными акцентами, но с единодушной поддержкой», – рассказал Матковский.

Благодарим наших полярников за такую невероятную работу и верим, что на указателе непременно появятся украинские Ялта, Мелитополь, Донецк, Луганск и другие наши временно оккупированные города.

указатель городов в Антарктиде

Работы по обновлению и дерусификации указателя городов провели врач полярной станции Василий Матковский и ее механик Максим Билоус.

указатель городов в Антарктиде

Украинские полярники верят в ЗСУ и ждут, когда смогут прикрепить к указателю названия городов Ялты, Мелитополя, Донецка, Луганска и других, которые временно оккупированы россией.

 

Ранее «Одесская Жизнь» беседовала с исследовательницей Антарктики, которая рассказала о войне, женщинах в науке и коллегах из Одессы, которые сейчас в Антарктиде.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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